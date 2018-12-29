Appiah: Siyah değil kahverengiyim!
29 Aralık 2018, Cumartesi
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Appiah: Siyah değil kahverengiyim!

Appiah: Siyah değil kahverengiyim!

Eski Fenerli Appiah’tan futbolda artan ırkçılığa anlamlı tavır: “Ben siyahi de beyaz da değilim, kahverengiyim”

2005-08 arasında 'de forma giyen Stephen Appiah, futbolda artan ırkçılığın rekabetten kaynaklandığını söyledi. Efsane oyuncu, "Mesela Messi siyahi bir oyuncu olsa ve siz Barça'ya karşı oynasanız, taraftarlarınız onun oyununu olumsuz etkilemek için her yolu deneyecektir. Ama bunu siyahi olduğu için değil, dünyanın en iyisi olduğu için yapacaklar" derken, "Bazı taraftarlar da sadece siyah renge karşı önyargıları nedeniyle sizi ıslıklar. Sorsanız bunu neden yaptığını, rasyonel bir açıklaması yoktur." ifadelerini kullandı. Appiah, "Bizim siyahi olduğumuzu da kim söylüyor. Elime bak. Siyah mı bu? Telefonum siyah mesela, ama elim kahverengi. Ben siyahi de beyaz da değilim; kahverengiyim" dedi.

FENERBAHÇE BAŞKAYDI
Appiah, sarı-lacivertli takımın kendisi için yerinin ayrı olduğunu söyledi: " taraftarları harika, ama benim için çok özel. Türkiye'deki fanatizm, dünyanın hiçbir yerinde yok. 'a geldiğim gibi insanlar beni çok sevdi. Belki de bunun başlıca nedeni her zaman mücadeleci bir futbolcu olmam, formamdaki arma için canımı vermemdi."

SENİNLEYİZ KOULIBALY
Inter- maçında ırkçı tezahüratlara maruz kalan Napoli'li Kalidou Koulibaly'ye Fenerbahçe de destek verdi. Kulübün resmi twitter adresinden İngilizce olarak paylaşılan mesajda, "Irkçılığa ve diğer her türlü ayrımcılığa hayır. Seninleyiz Koulibaly" denildi.

  1. 29.12.2018
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