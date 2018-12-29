Appiah: Siyah değil kahverengiyim!
Eski Fenerli Appiah’tan futbolda artan ırkçılığa anlamlı tavır: “Ben siyahi de beyaz da değilim, kahverengiyim”
2005-08 arasında Fenerbahçe'de forma giyen Stephen Appiah, futbolda artan ırkçılığın rekabetten kaynaklandığını söyledi. Efsane oyuncu, "Mesela Messi siyahi bir oyuncu olsa ve siz Barça'ya karşı oynasanız, taraftarlarınız onun oyununu olumsuz etkilemek için her yolu deneyecektir. Ama bunu siyahi olduğu için değil, dünyanın en iyisi olduğu için yapacaklar" derken, "Bazı taraftarlar da sadece siyah renge karşı önyargıları nedeniyle sizi ıslıklar. Sorsanız bunu neden yaptığını, rasyonel bir açıklaması yoktur." ifadelerini kullandı. Appiah, "Bizim siyahi olduğumuzu da kim söylüyor. Elime bak. Siyah mı bu? Telefonum siyah mesela, ama elim kahverengi. Ben siyahi de beyaz da değilim; kahverengiyim" dedi.
FENERBAHÇE BAŞKAYDI
Appiah, sarı-lacivertli takımın kendisi için yerinin ayrı olduğunu söyledi: "Juventus taraftarları harika, ama Türkiye benim için çok özel. Türkiye'deki fanatizm, dünyanın hiçbir yerinde yok. İstanbul'a geldiğim gibi insanlar beni çok sevdi. Belki de bunun başlıca nedeni her zaman mücadeleci bir futbolcu olmam, formamdaki arma için canımı vermemdi."
SENİNLEYİZ KOULIBALY
Inter-Napoli maçında ırkçı tezahüratlara maruz kalan Napoli'li Kalidou Koulibaly'ye Fenerbahçe de destek verdi. Kulübün resmi twitter adresinden İngilizce olarak paylaşılan mesajda, "Irkçılığa ve diğer her türlü ayrımcılığa hayır. Seninleyiz Koulibaly" denildi.
- 29.12.2018
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Ozan Kabak Galatasaray'dan ayrılıyor
Toplam 3
Yorum
OZAN YAPMA BUNU.UZAT OZAN DAHA GENÇSİN.SENİ SEN YAPAN YEMEK YEDİĞİN KAPA PİSLEME. SENİ ALAN ÇOK OLUR.PARADA KAZANIRSIN MESELE TAKIMINA PARA KAZANDIRABİLMEK
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Satılması teklif dahi edilemez!
Toplam 1
Yorum
Aslan Satilmasi BASARIDIR
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Galatasaray Alan Carvalho ile anlaşmaya vardı | Alan Carvalho kimdir?
Toplam 3
Yorum
gözünüzü seveyim şu plan programı yapn baştan beklemeyin son günü.satın bir önce.taliplerle işi sıkılaştırın.biraz indirimle falan satın
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