14 futbolcunun kontratı bitiyor
29 Aralık 2018, Cumartesi
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14 futbolcunun kontratı bitiyor

14 futbolcunun kontratı bitiyor

'de sezon sonu 14 futbolcunun sözleşmesi bitecek.

Kiralık olarak forma giyen Slimani, Ayew ve Benzia kiralandıkları takımlara dönecek. Skrtel, Roman, Tolga, (1 sene opsiyonlu), Valbuena (1 sene opsiyonlu), Şener, İsmail, Aatif, Volkan, Erten ve Yiğithan'la sözleşme yenilenmezse haziranda serbest kalacaklar.

SADIK'LA DOLDURABİLİR
Yeni Malatyasporlu Sadık Çiftpınar için teklif yapan 'nin 'in boşluğunu bu şekilde doldurabileceği konuşuluyor. Ayrıca James Tavernier stoperde de görev yapabilmesi kadroda ekstra bir alternatif oluşturabilir.
  1. 29.12.2018
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