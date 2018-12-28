Yok artık Cocu!
28 Aralık 2018, Cuma
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Yok artık Cocu!

Yok artık Cocu!

Görevine son verilen teknik direktör Phillip Cocu'nun adı bir süredir ekibi ile anılıyordu.

Hollandalı teknik adamın 'ten istediği yıllık ücret ise dudak uçuklattı. Het Nieuwsblad gazetesinin haberine göre Fener'den 2.5 milyon euro alan 48 yaşındaki hocanın, Anderlecht'ten tam 4 milyon euro istediği öne sürüldü. Takımın bir önceki hocası olan Hein Vanhaezebrouc, yılda 1 milyon euro kazanıyordu.
  1. 28.12.2018
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