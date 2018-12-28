Skrtel’i satıp para kazanacak

Yönetimin stoper araması, Martin Skrtel'in gözden çıkarıldığı yorumlarını beraberinde getirdi.

Yönetimin, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Slovak savunmacıyı satarak para kazanmak istediği belirtiliyor. Skrtel'in de menajeri aracılığıyla kendi- sine kulüp aradığı bildirildi. 34 yaşındaki stoper, bu sezon 24 maçta oynayıp, 1 gol attı.