Sadık düellosu!
25 yaşındaki Çiftpınar için Evkur Yeni Malatyaspor’a takas önerildi. Ersun Yanal, transferin Antalya kampına kadar bitirilmesini istedi.
ADİL GEVREK: GÖRÜŞECEĞİZ
Teknik direktör Ersun Yanal'ın Sadık Çiftpınar'ı mutlaka takımda görmek istediği ve Antalya kampı başlamadan bu transferin bitirilmesini talep ettiği gelen haberler arasında. Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek teklifi doğrulayarak, "Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Sadık Çiftpınar ile ilgili görüşme talepleri oldu. İki takımla da görüşme gerçekleştireceğiz" dedi. Fenerbahçe'nin Malatyaspor'a gerekirse para da önermeyi planladığı ifade edildi.
- 28.12.2018
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Ozan Tufan'ı ver Tolgay'ı al
Toplam 5
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Oduncu Dükkanı Ozan Tufan dan ne olur Boludan Tomruk alın ki işe yarasın Futbolcu olsa Fener de oynar dı
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Fernandao’nun kızı hayatını kaybetti
Toplam 1
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bülent mekanı cennet olsun.allah sabırlar versin.allah kimseye evlat acısı yasatmasın.
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Toplam 1
Yorum
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