Sadık düellosu!
28 Aralık 2018, Cuma
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Sadık düellosu!

Sadık düellosu!

25 yaşındaki Çiftpınar için Evkur ’a takas önerildi. , transferin kampına kadar bitirilmesini istedi.

Ara transferin ilk kapışması ile arasında yaşandı. Ocak ayında kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ın da ilgilendiği için devreye girdi. Yönetimin, başarılı bir sezon geçiren 25 yaşındaki stoper için 'a takas teklifi yaptığı bildirildi. Fenerbahçe'nin görüşmek için kulübünden izin aldığı Sadık'a da yıllık 1 milyon euro'dan 3.5 yıllık sözleşme önerdiği belirtiliyor.

ADİL GEVREK: GÖRÜŞECEĞİZ
Teknik direktör 'ın Sadık Çiftpınar'ı mutlaka takımda görmek istediği ve kampı başlamadan bu transferin bitirilmesini talep ettiği gelen haberler arasında. Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek teklifi doğrulayarak, "Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Sadık Çiftpınar ile ilgili görüşme talepleri oldu. İki takımla da görüşme gerçekleştireceğiz" dedi. Fenerbahçe'nin Malatyaspor'a gerekirse para da önermeyi planladığı ifade edildi.
  1. 28.12.2018
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