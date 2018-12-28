Ersun Yanal: Güzel günler göreceğiz
28 Aralık 2018, Cuma
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: Güzel günler göreceğiz

Ersun Yanal: Güzel günler göreceğiz

Teknik direktör , ikinci yarı için taraftarlara umut aşıladı.

'dan güldüğü bir kareyi paylaşan sarı-lacivertli çalıştırıcı, "Güzel güner göreceğiz... Güneşli, güzel günler. #inananfenerbahce" şeklinde not düştü. 'ın bu gönderisi taraftarlardan binlerce beğeni ve yorum aldı.

Goller yenilerden
Ligde 16 gol atarak hayal kırıklığı yaşatan F.Bahçe buna rağmen yeni transferlerinden en fazla gol katkısı alan takım oldu. 16 golün yüzde 56'sını (9) yeni transferler kaydetti. Trabzon'un gollerinin yüzde 25'ini, G.Saray'ın gollerinin yüzde 23'ünü ve 'ın gollerinin yüzde 17'sini ise yeniler kaydetti.

Ergen komadan çıktı
Erzurumspor maçında tribünden merdiven boşluğuna düşerek ağır yaralanan F.Bahçe taraftarı Soner Ergen komadan çıktı. Sarı-lacivertli kulüp, sosyal medyadan Ergen'in fotoğrafını paylaşarak "Soner kardeşimiz bugün itibariyle yoğun bakımdan çıktı. Daha gidilecek nice deplasmanlar, yazılacak yeni besteler var. ve dualarımız hep seninle! Tribünlere dönmeni dört gözle bekliyoruz" denildi.
  1. 28.12.2018
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