Ersun Yanal: Güzel günler göreceğiz
Teknik direktör Ersun Yanal, ikinci yarı için taraftarlara umut aşıladı.
Goller yenilerden
Ligde 16 gol atarak hayal kırıklığı yaşatan F.Bahçe buna rağmen yeni transferlerinden en fazla gol katkısı alan takım oldu. 16 golün yüzde 56'sını (9) yeni transferler kaydetti. Trabzon'un gollerinin yüzde 25'ini, G.Saray'ın gollerinin yüzde 23'ünü ve Beşiktaş'ın gollerinin yüzde 17'sini ise yeniler kaydetti.
Ergen komadan çıktı
Erzurumspor maçında tribünden merdiven boşluğuna düşerek ağır yaralanan F.Bahçe taraftarı Soner Ergen komadan çıktı. Sarı-lacivertli kulüp, sosyal medyadan Ergen'in fotoğrafını paylaşarak "Soner kardeşimiz bugün itibariyle yoğun bakımdan çıktı. Daha gidilecek nice deplasmanlar, yazılacak yeni besteler var. Fenerbahçen ve dualarımız hep seninle! Tribünlere dönmeni dört gözle bekliyoruz" denildi.
- 28.12.2018
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Ozan Tufan'ı ver Tolgay'ı al
Toplam 5
Yorum
Oduncu Dükkanı Ozan Tufan dan ne olur Boludan Tomruk alın ki işe yarasın Futbolcu olsa Fener de oynar dı
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Fernandao’nun kızı hayatını kaybetti
Toplam 1
Yorum
bülent mekanı cennet olsun.allah sabırlar versin.allah kimseye evlat acısı yasatmasın.
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Güneş’e yeni teklif!
Toplam 1
Yorum
Aydın Transferler sıkıntılı Şenol sadece siz biliyorsunuz deyip istemeden koruyor bu konuda sus payı ile kendini kurtarma için sözleşmesi hikaye
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