Dirar Belçika yolcusu
28 Aralık 2018, Cuma
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Dirar yolcusu

Dirar Belçika yolcusu
Adı 'la takas dedikodularına karışan zaman zaman da affedileceği konuşulan Dirar'a 'da bir takımdan teklif geldiği ileri sürüldü. Sarı-lacivertli yönetimin, oyuncunun maliyetinden kurtulmak için uygun bir ücrete Dirar'ı elden çıkarmak için görüşmelere devam ettiği kaydedildi.
  1. 28.12.2018
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