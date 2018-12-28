Başkan Erdoğan Koç’u kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’u kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen ve yaklaşık bir saat süren görüşmede Koç, Başkan Erdoğan’a Fenerbahçe’nin durumuyla ilgili bilgi de verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabul, 1 saat sürdü.
- 28.12.2018
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Ozan Tufan'ı ver Tolgay'ı al
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Oduncu Dükkanı Ozan Tufan dan ne olur Boludan Tomruk alın ki işe yarasın Futbolcu olsa Fener de oynar dı
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Fernandao’nun kızı hayatını kaybetti
Toplam 1
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bülent mekanı cennet olsun.allah sabırlar versin.allah kimseye evlat acısı yasatmasın.
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Toplam 1
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