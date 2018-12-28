Başkan Erdoğan Koç’u kabul etti – Fotomaç – 28 Aralık 2018
28 Aralık 2018, Cuma
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Başkan Erdoğan Koç’u kabul etti

Başkan Erdoğan Koç’u kabul etti

Başkan , Kulübü Başkanı ’u kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen ve yaklaşık bir saat süren görüşmede Koç, Başkan Erdoğan’a Fenerbahçe’nin durumuyla ilgili bilgi de verdi.

Cumhurbaşkanı , Spor Kulübü Başkanı 'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabul, 1 saat sürdü.

  1. 28.12.2018
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