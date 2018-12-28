Avrupa'da dev kapışma!
28 Aralık 2018, Cuma
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Avrupa'da dev kapışma!

Avrupa'da dev kapışma!

, 15. haftasında ’i ağırlayacak. Ligde lider olan Kanarya, takipçisini yenerek zirveyi korumak amacında.

, 'nin 15. haftasında bugün sahasında ile karşılaşacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak ve beIN Sports 3'ten yayınlanacak. Ligde üst üste 10, toplamda ise 13 galibiyet alan Fenerbahçe Beko'nun tek yenilgisi bulunuyor. Haftaya lider giren yönetimindeki sarı-lacivertliler, 12 galibiyet ve 2 mağlubiyeti olan takipçisi Real Madrid'i yenerek zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. THY Avrupa Ligi'nin gediklisi iki takım bugüne dek bu kulvarda 3'ü 'de olmak üzere 16 karşılaşmaya çıktı. Bu mücadelelerin 7'sini sarı-lacivertliler kazanırken İspanyol temsilcisi 9 kez gülen taraf oldu. İki ekip arasındaki son 10 mücadele ise Fenerbahçe Beko'nun 6-4'lük üstünlüğü var.

KOZU VESELY
Sarı-Lacivertli takımın en büyük kozlarından biri yine Jan Vesely olacak. Sezona %56.2'lik faul isabet oranıyla giren başarılı oyuncu, bu sezon faul çizgisinde 69'da 59 (%85.5) isabet oranı tutturdu. Vesely, aynı zamanda son 13 Avrupa Ligi maçında da çift haneli sayılarda verimlilik puanı üretiyor ve son 7 maçta çift haneli sayılarda skor buluyor. Ayrıca bugüne dek THY Avrupa Ligi'nde 382 hücum ribaundu alan Vesely, ve organizasyon tarihinin en iyi 8. oyuncusu.

OBRADOVİC'TEN 4. KEZ DALYA
Fenerbahçe'nin başına 2013 yılında geçen Obradovic, sarı-lacivertli takımda 400. resmi maç heyecanını yaşayacak. Sarı-lacivertlileri 5 yılda Avrupa'nın en iyi takımlarından birisi yapan Sırp başantrenör, bu sürede 399 resmi maçta takımıyla 310 galibiyet gördü. Yüzde 78 gibi ulaşılması zor bir galibiyet oranı yakalayan Obradovic'in takımı, bu sürede sadece 89 defa yenilgi aldı. Fenerbahçe Beko, başantrenörü Obradovic'le bugüne dek 9 kupa elde etti. Son 5 yılda 4 kez lig şampiyonluğu yaşatan Obra, 3 kez , 1 defa , 2016-2017'de ise THY Avrupa Ligi zaferi getirdi.
  1. 28.12.2018
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