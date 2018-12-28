Avrupa'da dev kapışma!
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi 15. haftasında Real Madrid’i ağırlayacak. Ligde lider olan Kanarya, takipçisini yenerek zirveyi korumak amacında.
KOZU VESELY
Sarı-Lacivertli takımın en büyük kozlarından biri yine Jan Vesely olacak. Sezona %56.2'lik faul isabet oranıyla giren başarılı oyuncu, bu sezon faul çizgisinde 69'da 59 (%85.5) isabet oranı tutturdu. Vesely, aynı zamanda son 13 Avrupa Ligi maçında da çift haneli sayılarda verimlilik puanı üretiyor ve son 7 maçta çift haneli sayılarda skor buluyor. Ayrıca bugüne dek THY Avrupa Ligi'nde 382 hücum ribaundu alan Vesely, ve organizasyon tarihinin en iyi 8. oyuncusu.
OBRADOVİC'TEN 4. KEZ DALYA
Fenerbahçe'nin başına 2013 yılında geçen Obradovic, sarı-lacivertli takımda 400. resmi maç heyecanını yaşayacak. Sarı-lacivertlileri 5 yılda Avrupa'nın en iyi takımlarından birisi yapan Sırp başantrenör, bu sürede 399 resmi maçta takımıyla 310 galibiyet gördü. Yüzde 78 gibi ulaşılması zor bir galibiyet oranı yakalayan Obradovic'in takımı, bu sürede sadece 89 defa yenilgi aldı. Fenerbahçe Beko, başantrenörü Obradovic'le bugüne dek 9 kupa elde etti. Son 5 yılda 4 kez lig şampiyonluğu yaşatan Obra, 3 kez Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 defa Türkiye Kupası, 2016-2017'de ise THY Avrupa Ligi zaferi getirdi.
- 28.12.2018
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Ozan Tufan'ı ver Tolgay'ı al
Toplam 5
Yorum
Oduncu Dükkanı Ozan Tufan dan ne olur Boludan Tomruk alın ki işe yarasın Futbolcu olsa Fener de oynar dı
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Fernandao’nun kızı hayatını kaybetti
Toplam 1
Yorum
bülent mekanı cennet olsun.allah sabırlar versin.allah kimseye evlat acısı yasatmasın.
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Güneş’e yeni teklif!
Toplam 1
Yorum
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