Aatif’ta 2 seçenek!

Faslı oyuncu ile Süper Lig'den birçok takım ilgileniyor. Fenerbahçe affedip, kadroya alırsa Aatif Antalya kampına katılıp, yeniden takımla çalışmalara başlayacak. Affedilmemesi halinde ise bir taliplisine satılacak.



EKİCİ HIRS KÜPÜ

İlkyarının sonlarında yeniden formayı kapan Mehmet Ekici, etkili futbolu ile umut vermişti. Trabzonspor'da birlikte çalıştığı Ersun Yanal'ın göreve gelmesi ile iştahı artan gurbetçi oyuncu, ikinci yarıda çok daha iyi olacağının sözünü verdi.



ŞAMPİYONLUĞA 1'E 200

İddaa, Süper Lig'de şampiyonluk oranlarını güncelledi. Fenerbahçe'ye 1'e 200 oran belirlendi. Bu oran kulübün kuruluşundan bu yana en düşüklerden biri. İlk devreyi 16 puanla 17. sırada bitiren Fenerbahçe, ikinci yarı öncesi 35 puana sahip lider Başakşehir'in 19 puan gerisinde yer alıyor.

BİN ÇOCUĞA BİN FORMA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Fenerbahçeliler Derneği'nden örnek hareket... Dernek, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde başlattığı 'Bin çocuk, bin forma' kampanyası kapsamında yoksul ailelerin çocuklarına forma dağıttı. Ailesi yardıma muhtaç 7 ile 14 yaş arasındaki bin çocuk kampanya ile Fenerbahçe formasına sahip oldu. KKTC Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Gökhan Necipoğlu, kampanyaya destek olan herkese teşekkür etti; etkinliklerin süreceğini söyledi.



SARACOĞLU ANILDI

Eski başbakanlardan ve Fenerbahçe Kulübü'nün eski başkanı Şükrü Saracoğlu, ölümünün 65. yıl dönümünde Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Dualı anma törenine sarı- lacivertli kulübün yönetim kurulu üyelerinden Turhan Şahin'in yanı sıra tarih, müze ve arşiv kurulu üyeleri katıldı. Saracoğlu, Fenerbahçe'de 1934-1950 döneminde 16 yıl başkanlık yapmıştı