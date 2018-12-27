Zinde gelen kazanır!
Ersun Yanal, tatile giden oyunculara, "Mutlaka koşu ve egzersiz koşu yapın. Kamp zorlu geçecek" ikazı yaptı.
2019 ÇOK FARKLI OLACAK
Yeni yılı karşılamak için ailesiyle birlikte yurt dışına giden Mehmet Topal, 2019'un herkese mutluluk getirmesini diledi. Topal, Fenerbahçe olarak ligin ilk yarısında istenen sonuçları alamadıklarını belirtirken, ikinci yarıda daha çok çalışarak arzu edilen oyunu sahaya koymak ve taraftarlarını sevindirmek istediklerini dile getirdi.
- 27.12.2018
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İkinci yarı Beşiktaş’ın işi çok zor
Toplam 1
Yorum
Sinan Hocam bazılarıyla oynamadan 2-3 sözleşme yapılıyor ve sözleşme üretim çabası var ve taraftar istiyor algısı ile müjde diyorlar neden
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Fikret Orman: "5-6 oyuncu gidecek"
Toplam 1
Yorum
Ülkü Kulübün geleceği Yok olma tehlikesi var başka sözlerle kafa karıştırıp saptırmaya aldanmayın kulübünüze sahip çıkın
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Fenerbahçe bir adım önde!
Toplam 1
Yorum
uzman dr atletico madridten diego godin mutlaka alınmalı.
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