Zinde gelen kazanır!
27 Aralık 2018, Perşembe
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Zinde gelen kazanır!

Zinde gelen kazanır!

, tatile giden oyunculara, "Mutlaka koşu ve egzersiz koşu yapın. Kamp zorlu geçecek" ikazı yaptı.

Teknik direktör , tatile çıkan futbolculara ev ödevi verdi. Hazırlık kampının çok yoğun geçeceği uyarısında bulunan sarı-lacivertli çalıştırıcı, tatil de önceliğin dinlenmek de olsa her gün mutlaka bir miktar koşu ve egzersiz yaparak formlarını korumalarını istedi. İkinci yarıda forma rekabetinin daha çetin geçeceğini hatırlatan Yanal, daha hazır gelenin arkadaşlarına oranla avantajlı olacağını kaydetti.

2019 ÇOK FARKLI OLACAK
Yeni yılı karşılamak için ailesiyle birlikte yurt dışına giden , 2019'un herkese mutluluk getirmesini diledi. Topal, olarak ligin ilk yarısında istenen sonuçları alamadıklarını belirtirken, ikinci yarıda daha çok çalışarak arzu edilen oyunu sahaya koymak ve taraftarlarını sevindirmek istediklerini dile getirdi.
  1. 27.12.2018
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