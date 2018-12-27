Taraftar Süper Lig'de zirvede!
Süper Lig’in ilk yarısında en yüksek seyirci ortalamasını 35 bin 801 taraftar ile Fenerbahçe yakaladı.
Spor Toto Süper Lig'de 2018-19 futbol sezonunun ilk yarısında seyirci ortalamasında zirvede Fenerbahçe yer aldı.
Sarı-lacivertliler geride kalan 17 haftada iç saha maçlarını ortalama 35 bin 801 kişiye oynadı. Geçtiğimiz sezonun ilk 17 haftasında bu rakam 29 bin 764 idi. Kanarya bu sezon takımın performansı kötü seyretmesine rağmen seyirci ortalamasını yüzde 20 oranında artırarak, 40 bine yaklaştırdı.
Devreyi 29 puanla lider Medipol Başakşehir'in ardından ikinci sırada tamamlayan Trabzonspor da seyirci ortalamasını yüzde 14 oranında artırarak 27 bin 486 rakamına ulaştırdı. 4 milyon 300 milyonu geride bırakan Passolig Kart liginde ise Galatasaray 839 bin 292 kart adedi ile liderliğini korudu. Sarı-kırmızılı ekibi, 785 bin 208 Passolig Kart adedi ile Fenerbahçe, Beşiktaş (700 bin 988) ve Trabzonspor (247 bin 812) takip ediyor.
- 27.12.2018
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İkinci yarı Beşiktaş’ın işi çok zor
Toplam 1
Yorum
Sinan Hocam bazılarıyla oynamadan 2-3 sözleşme yapılıyor ve sözleşme üretim çabası var ve taraftar istiyor algısı ile müjde diyorlar neden
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Fikret Orman: "5-6 oyuncu gidecek"
Toplam 1
Yorum
Ülkü Kulübün geleceği Yok olma tehlikesi var başka sözlerle kafa karıştırıp saptırmaya aldanmayın kulübünüze sahip çıkın
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Fenerbahçe bir adım önde!
Toplam 1
Yorum
uzman dr atletico madridten diego godin mutlaka alınmalı.
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