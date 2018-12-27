Taraftar Süper Lig'de zirvede!
27 Aralık 2018, Perşembe
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Taraftar 'de zirvede!

Taraftar Süper Lig'de zirvede!

’in ilk yarısında en yüksek seyirci ortalamasını 35 bin 801 taraftar ile yakaladı.

Spor Toto 'de 2018-19 futbol sezonunun ilk yarısında seyirci ortalamasında zirvede yer aldı.

Sarı-lacivertliler geride kalan 17 haftada iç saha maçlarını ortalama 35 bin 801 kişiye oynadı. Geçtiğimiz sezonun ilk 17 haftasında bu rakam 29 bin 764 idi. Kanarya bu sezon takımın performansı kötü seyretmesine rağmen seyirci ortalamasını yüzde 20 oranında artırarak, 40 bine yaklaştırdı.

Devreyi 29 puanla lider 'in ardından ikinci sırada tamamlayan da seyirci ortalamasını yüzde 14 oranında artırarak 27 bin 486 rakamına ulaştırdı. 4 milyon 300 milyonu geride bırakan liginde ise 839 bin 292 kart adedi ile liderliğini korudu. Sarı-kırmızılı ekibi, 785 bin 208 Passolig Kart adedi ile Fenerbahçe, (700 bin 988) ve Trabzonspor (247 bin 812) takip ediyor.

  1. 27.12.2018
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