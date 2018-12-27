Ozan Tufan'ı ver Tolgay'ı al – Fotomaç – 27 Aralık 2018
27 Aralık 2018, Perşembe
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'ı ver Tolgay'ı al

Ozan Tufan'ı ver Tolgay'ı al

ile takasta anlaştı.

Yılın bombası patladı. ile kadro dışı bıraktığı yıldızlarını karşılıklı takasta kullanmak için el sıkıştı. Başkanlar ile arasında dün gerçekleşen telefon görüşmesinde - takası konuşuldu. İki dev camia transfer konusunda anlaştı. Ozan ile Tolgay Arslan'ın da bu takasa olumlu yanıt verdiği bildirildi. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile 'ın 'olur' dediği dev transfer sadece imzalara kaldı. Son pürüzler giderilirse Ozan Tufan, Beşiktaş ile; Tolgay ise F.Bahçe ile ikinci devreye Antalya'da hazırlanacak.
  1. 27.12.2018
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