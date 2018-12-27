Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Koç'u kabul etti – Fotomaç – 27 Aralık 2018
27 Aralık 2018, Perşembe
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Erdoğan 'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Koç'u kabul etti

, Spor Kulübü Başkanı ’u Cumhurbaşkanlığı 'nde kabul etti.

Erdoğan ile arasındaki görüşmenin detayları henüz açıklanmadı.
  1. 27.12.2018 16:33
  2. Güncelleme: 27.12.2018 17:12
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