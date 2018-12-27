"Bu kadro ile olmaz"
27 Aralık 2018, Perşembe
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"Bu kadro ile olmaz"

"Bu kadro ile olmaz"

Elvir Baliç: Ersun Hoca ile farklı bir F.Bahçe izleriz. Ancak yapılırsa. Çünkü bu kadroyla başarılı olmak zor.

Halkalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gençlerle bir araya gelen Elvir Baliç, 'nin yapmasının şart olduğunu söyledi: "'de son 2-3 yılda herkes herkesi yenebiliyor. Büyük takımların büyük bir düşüşü var" diyen eski yıldız, "Özellikle Fenerbahçe'nin. Başkan büyük bir hevesle ve istekle geldi. Onun adına çok üzülüyorum. İnanarak oyuncular alındı ama bunlar Fenerbahçe'de oynayacak transferler değil. çok yetenekli ve değerli bir hoca. Ben inanıyorum ki çok daha farklı bir Fenerbahçe izleyeceğiz. Ancak transferler yapılırsa. Çünkü bu takımla başarılı olmak gerçekten çok zor." ifadelerini kullandı.
  1. 27.12.2018
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