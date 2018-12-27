Avrupa Ligi'nde zirve heyecanı
Fenerbahçe Beko, geçen sezon Avrupa Ligi finalinde karşılaştığı Real Madrid ile bu kez liderlik için mücadele edecek.
THY Avrupa Ligi'nin 15'inci hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, Ülker Enerji ve Etkinlik Salonu'nda yarın saat 20.30'da zirve yolundaki takipçisi Real Madrid ile kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe geçtiğimiz sezon Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ta düzenlenen final-four finalinde Real Madrid ile karşılamış ve salondan 85-80 mağlup ayrılarak Avrupa Ligi'ni 2'nci tamamlamıştı.
Bu sezon lig formatında oynanan turnuvada Fenerbahçe Beko 13 galibiyet ve 1 mağlubiyetle lider konumda. Real Madrid ise hemen arkasından 12 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 2'nci sırada.
17'NCİ KEZ KARŞILAŞACAKLAR
İki takım bu organizasyonda birbirlerine 17'nci kez rakip olacak. Avrupa Ligi'nde daha önce 16 kez karşılaşan iki takımın rekabetinde galibiyet sayılarında Real Madrid'in 9-7 üstünlüğü bulunuyor. En son Belgrad'ta Avrupa Ligi finalinde karşılaşan iki takımdan Real Madrid turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.
EN ÇOK SAYI VESELY VE RANDOLPH'DAN
Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko bu sezon 84.9'luk bir sayı ortalamasıyla oynarken, takımın en skorer oyuncusu Jan Vesely 15 sayı ortalamasıyla mücadele etti. Real madrid ise 15 maçlık periyotta 89.21'lik sayı ortalamasıyla sahadan ayrıldı. Real Madrid'in sayı yükünü 13.1'lik sayı ortalamasıyla Anthony Randolph çekiyor.
- 27.12.2018 09:59
- Güncelleme: 27.12.2018 10:20
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Ozan Tufan'ı ver Tolgay'ı al
Toplam 1
Yorum
mehmet y tolgay iyi futbolcu geleceğe dönük oyuncu bence takımda kalması lazım
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Cenk kadroya alınmadı
Toplam 1
Yorum
KRAL HERZAMAN DEDİĞİM GİBİ.CENK SADECE ŞANSI İLE BU NOKTAYA GELDİ.BECERİKLİ OLDUĞUNDAN DEĞİL:) CENK İYİ BİR FORVET DEĞİL.SONUÇ DA ORTADA!
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Beşiktaş'tan flaş Şenol Güneş kararı!
Toplam 6
Yorum
bilal şenol hocayı bırakmayın. istediği futbolcuları getirin. istemediklerini yollayın. sonra 4-2-3-1 tiki taka futbol oynat bize şenolcum deyin.
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