Ali Koç'tan Bakan Akar'a ziyaret
27 Aralık 2018, Perşembe
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'tan Bakan Akar'a ziyaret

Ali Koç'tan Bakan Akar'a ziyaret

Başkanı , Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı ziyaret etti.

Spor Kulübü Başkanı , Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı makamında ziyaret etti.

  1. 27.12.2018 21:09
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