Kötünün iyileri: Valbuena ve Ayew!

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 17. sırada tamamlayan Fenerbahçe, bu sezon taraftarlarına büyük hayal kırıklığı yaşattı.

3 teknik direktörün çalıştırdığı sarılacivertli takım, tarihinin en kötü sezonunu yaşarken, daha çok olumsuz istatistiklerle öne çıktı. Kasımpaşa'da forma giyen Diagne'nin 20 gol attığı sezonun ilk yarısında rakip fileleri yalnızca 16 kez havalandırabilen Kanarya, sahasında da en çok puan kaybeden 3 takımdan biri oldu.



YERLİLERİN GOLÜ YOK

Takıma en fazla katkı sağlayan isimler 4 golle Ayew; 4 asist 1 golle de Valbuena'ydı. Defasta Skrtel, mücadelesi ve istikrarlı görüntüsüyle öne çıktı. Neustadter tüm maçlara 11'de başlayan tek adamdı. Rakip fileleri havalandıran oyuncularının hepsi yabancıydı. Özgür Çek'in kendi ağlarını sarsması dışında sezon başında Fenerbahçe'den gönderilen Giuliano ve Souza da 3 gole katkı yaptı.



3'Ü HARİÇ HEPSİ YUHALANDI

İlk yarıdaki kötü performans Fenerbahçe taraftarlarını da çileden çıkardı. Kazanılamayan maçların ardından ayağına top gelen tüm futbolcular yuhalanıp ıslıklanırken, Hasan Ali Kaldırım, Mathieu Valbuena ve Martin Skrtel alkışlandı.



EN KÖTÜSÜ VE HIRÇINI SLİMANİ

Büyük umutlarla transfer edilen ve yıllık 4.2 milyon euro'ya imza atan Slimani, dibe vurdu. 14 lig maçında yalnızca 1 gol atan 30 yaşındaki forvet, son 25 şutunda ise çerçeveyi tutturamadı. Bu arada Cezayirli futbolcu, gördüğü 4 sarı, 1 kırmızı kartla da takımın en hırçın ismi oldu.