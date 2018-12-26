Fenerbahçe çok rahat
Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley 1. etap rövanş maçında Fenerbahçe, Jeopark Kula Belediyespor'u 3-0 yendi.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Recep Karakoç, Selçuk Görmen
Fenerbahçe: Oğulcan Yatgın, Klinkenberg, Emre Batur, Ter Maat, Cupkovic, Halil İbrahim Kurt (Caner Dengin, Bertuğ Öndeş, Ferhat Akdeniz, Oğuzhan Karasu, Ulaş Kıyak, Ahmet Can Büyükgöz, İzzet Ünver, Ahmet Karataş)
Jeopark Kula Belediyespor: Bünyamin Aslan, Çağlar Aksoy, Harun Salif, Ertuğrul Gazi Metin, Demirhan Durul, Jekic (Selim Yıldırım, Emir Boran Gökçınar)
Setler: 25-22, 25-11, 25-15
Süre: 81 dakika (39, 21, 21)
Eşleşmedeki ilk maçı da 3-0 kazanan sarı-lacivertli takım, final grubuna yükseldi. Fenerbahçe, çeyrek finalde Arkas Spor ile karşılaşacak.
- 26.12.2018 21:11
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İkinci yarı Beşiktaş’ın işi çok zor
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Yorum
Sinan Hocam bazılarıyla oynamadan 2-3 sözleşme yapılıyor ve sözleşme üretim çabası var ve taraftar istiyor algısı ile müjde diyorlar neden
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Fikret Orman: "5-6 oyuncu gidecek"
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Yorum
Ülkü Kulübün geleceği Yok olma tehlikesi var başka sözlerle kafa karıştırıp saptırmaya aldanmayın kulübünüze sahip çıkın
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Fenerbahçe bir adım önde!
Toplam 1
Yorum
uzman dr atletico madridten diego godin mutlaka alınmalı.
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