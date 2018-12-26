Fenerbahçe çok rahat
26 Aralık 2018, Çarşamba
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çok rahat

Fenerbahçe çok rahat

Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley 1. etap rövanş maçında , 'u 3-0 yendi.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Recep Karakoç, Selçuk Görmen

: Oğulcan Yatgın, Klinkenberg, Emre Batur, Ter Maat, Cupkovic, Halil İbrahim Kurt (Caner Dengin, Bertuğ Öndeş, Ferhat Akdeniz, Oğuzhan Karasu, , Büyükgöz, İzzet Ünver, Ahmet Karataş)

: Bünyamin Aslan, Çağlar Aksoy, Harun Salif, Metin, Demirhan Durul, Jekic (Selim Yıldırım, Emir Boran Gökçınar)

Setler: 25-22, 25-11, 25-15

Süre: 81 dakika (39, 21, 21)

Eşleşmedeki ilk maçı da 3-0 kazanan sarı-lacivertli takım, final grubuna yükseldi. Fenerbahçe, çeyrek finalde ile karşılaşacak.

  1. 26.12.2018 21:11
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