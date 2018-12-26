Menajerlerin Fenerbahçe'ye önerdiği Santos'ta kiralık oynayan İnter'li Sambacı Gabigol için iki talip daha çıktı.

İddialı bir kadro kurmak isteyen Brezilya ekibi Flamengo ile Premier Lig takımlarından West Ham'ın oyuncu için devrede olduğu bildirildi. Brezilya basını "Barbosa'nın isteyeni çok ama Fenerbahçe bir adım önde" diye yazdı.