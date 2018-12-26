Fenerbahçe bir adım önde!
Fenerbahçe Brezilyalı yıldız Gabriel Barbosa transferinde bir adım önde.
Menajerlerin Fenerbahçe'ye önerdiği Santos'ta kiralık oynayan İnter'li Sambacı Gabigol için iki talip daha çıktı.
İddialı bir kadro kurmak isteyen Brezilya ekibi Flamengo ile Premier Lig takımlarından West Ham'ın oyuncu için devrede olduğu bildirildi. Brezilya basını "Barbosa'nın isteyeni çok ama Fenerbahçe bir adım önde" diye yazdı.
- 26.12.2018
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal: Galatasaray derbisini düşünmeyin
Toplam 1
Yorum
uzman dr zaten gs maçını niye düşünelim ki PAF takımıyla bile çıksak sorun etmeyiz AYRICA.Derbi diyerekte abartmayın derbi merbide değil
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Beşiktaş'a 10 milyonluk piyango! Süper transfer...
Toplam 2
Yorum
Nirvana Hatırı sayılır bir bonservis niye ödesin Beşiktaş ? Ödeyecekse Şampiyonlar ligi oynamış olan Kariusa öder . 2.ligden ucuz olursa alınır .
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Zor dostum zor
Toplam 1
Yorum
mıstık q7 bjk senbolü olmalı jübile yapana kadar bjk kalmalı
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