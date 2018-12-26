Fenerbahçe bir adım önde!
28 Mart 2019, Perşembe
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bir adım önde!

Fenerbahçe bir adım önde!

Brezilyalı yıldız Gabriel Barbosa transferinde bir adım önde.

Menajerlerin 'ye önerdiği Santos'ta kiralık oynayan İnter'li Sambacı Gabigol için iki talip daha çıktı.

İddialı bir kadro kurmak isteyen ekibi Flamengo ile takımlarından West Ham'ın oyuncu için devrede olduğu bildirildi. Brezilya basını "Barbosa'nın isteyeni çok ama Fenerbahçe bir adım önde" diye yazdı.

  1. 26.12.2018
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