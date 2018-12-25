Valbuena şoku

Kanarya'da takımın yıldızlarından Mathieu Valbuena'nın Antalyaspor deplasmanına götürüldü ancak maç kadrosuna alınmadı. Fransız futbolcu adalesindeki ağrı nedeniyle forma giymedi. 34 yaşındaki oyuncu bu sezon Süper Lig'de 9 karşılaşmada görev alırken 1 kez fileleri sarstı, 4 defa da asist yaptı. Dünkü karşılaşmada yokluğu fazlasıyla hissedildi.