Valbuena şoku
Kanarya'da takımın yıldızlarından Mathieu Valbuena'nın Antalyaspor deplasmanına götürüldü ancak maç kadrosuna alınmadı.
Kanarya'da takımın yıldızlarından Mathieu Valbuena'nın Antalyaspor deplasmanına götürüldü ancak maç kadrosuna alınmadı. Fransız futbolcu adalesindeki ağrı nedeniyle forma giymedi. 34 yaşındaki oyuncu bu sezon Süper Lig'de 9 karşılaşmada görev alırken 1 kez fileleri sarstı, 4 defa da asist yaptı. Dünkü karşılaşmada yokluğu fazlasıyla hissedildi.
- 25.12.2018
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Yusuf Yazıcı kaptan çıktı
Toplam 2
Yorum
ERSOY ERGUL Abdulkadir ve diğer gençlere tavsiyem fiziken yetersizler güçlenmeleri kendilerine bakmaları gerek ikili mücadelelerde çabuk düşüyorlar
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‘Parasını alıp feshedecek’
Toplam 8
Yorum
mıstık geçbile kaldı çoktan gitmeliydi
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Trabzonspor ligde 115 hafta sonra ilk 2’de
Toplam 1
Yorum
baksoy Ünal hocayı kefenin bir tarafına Ersun hocayı diğer tarafına koyuyorum iki yılda neler kaybettiğimizi hesaplıyamıyorum ?
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