Valbuena şoku – Fotomaç – 25 Aralık 2018
25 Aralık 2018, Salı
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Valbuena şoku

Valbuena şoku

Kanarya'da takımın yıldızlarından 'nın deplasmanına götürüldü ancak maç kadrosuna alınmadı.

Kanarya'da takımın yıldızlarından 'nın deplasmanına götürüldü ancak maç kadrosuna alınmadı. Fransız futbolcu adalesindeki ağrı nedeniyle forma giymedi. 34 yaşındaki oyuncu bu sezon 'de 9 karşılaşmada görev alırken 1 kez fileleri sarstı, 4 defa da asist yaptı. Dünkü karşılaşmada yokluğu fazlasıyla hissedildi.

  1. 25.12.2018
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