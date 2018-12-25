Taraftarın kafes tepkisi – Fotomaç – 25 Aralık 2018
25 Aralık 2018, Salı
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Taraftarın kafes tepkisi

Taraftarın kafes tepkisi

taraftarı takım kötü olmasına rağmen deplasmanına gösterdi.

taraftarı takım kötü olmasına rağmen deplasmanına gösterdi. Yaklaşık bin 500 taraftar, kendilerine ayrılan bölümü hınca hınç doldurdu. Ağlarla örülmüş 'kafes' benzeri tribünde yer alan taraftarlar, bu duruma tepki gösterdi.

  1. 25.12.2018
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