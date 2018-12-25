Taraftarın kafes tepkisi

Fenerbahçe taraftarı takım kötü olmasına rağmen Antalya deplasmanına büyük ilgi gösterdi. Yaklaşık bin 500 taraftar, kendilerine ayrılan bölümü hınca hınç doldurdu. Ağlarla örülmüş 'kafes' benzeri tribünde yer alan taraftarlar, bu duruma tepki gösterdi.