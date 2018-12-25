Taraftarın kafes tepkisi
Fenerbahçe taraftarı takım kötü olmasına rağmen Antalya deplasmanına büyük ilgi gösterdi.
Fenerbahçe taraftarı takım kötü olmasına rağmen Antalya deplasmanına büyük ilgi gösterdi. Yaklaşık bin 500 taraftar, kendilerine ayrılan bölümü hınca hınç doldurdu. Ağlarla örülmüş 'kafes' benzeri tribünde yer alan taraftarlar, bu duruma tepki gösterdi.
- 25.12.2018
-
Yusuf Yazıcı kaptan çıktı
Toplam 2
Yorum
ERSOY ERGUL Abdulkadir ve diğer gençlere tavsiyem fiziken yetersizler güçlenmeleri kendilerine bakmaları gerek ikili mücadelelerde çabuk düşüyorlar
-
‘Parasını alıp feshedecek’
Toplam 8
Yorum
mıstık geçbile kaldı çoktan gitmeliydi
-
Trabzonspor ligde 115 hafta sonra ilk 2’de
Toplam 1
Yorum
baksoy Ünal hocayı kefenin bir tarafına Ersun hocayı diğer tarafına koyuyorum iki yılda neler kaybettiğimizi hesaplıyamıyorum ?
Taraftarın kafes tepkisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.