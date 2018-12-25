Slimani'den mendil satan çocuklara 100 TL harçlık
25 Aralık 2018, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

'den mendil satan çocuklara 100 harçlık

Slimani'den mendil satan çocuklara 100 TL harçlık

Fenerbahçeli futbolcu İslam , Spor Toto 'in devre arasına girmesinin ardından yılbaşı tatilini geçirmek üzere ülkesi Cezayir'e gitti. Slimani, 'nda mendil satan Suriyeli çocuğa 100 harçlık verdi.

'in devre arasına girmesiyle beraber Fenerbahçeli futbolcu de yurt dışına çıktı. Cezayirli futbolcu yeni yılı ailesiyle birlikte ülkesinde geçirmek üzere 'na geldi. Check-in işlemi yaptıktan sonra pasaport kontrol noktasına ilerleyen Slimani'nin etrafı bu sırada mendil satan Suriyeli çocuklarla çevrildi. Çocukların mendil satmak istediği Slimani çocuklardan birine 100 harçlık verdi.

SURİYELİ HASAN 100 LİRAYA SEVİNDİ
Slimani'nin 100 TL verdiği arkadaşlarıyla birlikte Atatürk Havalimanı'na nadir geldiklerini söyleyerek, "Slimani'yle Arapça konuştum. Bana 100 TL verdi. Buraya arada sırada geliyoruz, mendil satıyoruz. Arap kontuarlarına gidiyoruz. Orada para veren oluyor. Havalimanının içinde geziyoruz. Suriyeliyiz. Allah'a şükür para veren oluyor" dedi.



(İşte o çocuğun yüzündeki sevinç...)

  1. 25.12.2018 14:24
  2. Güncelleme: 25.12.2018 14:26
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Slimani'den mendil satan çocuklara 100 TL harçlık haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN