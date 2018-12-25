Slimani cezalı
Fenerbahçe'de Antalyaspor karşılaşması öncesi 6 isim sarı kart sınırındaydı.
Fenerbahçe'de Antalyaspor karşılaşması öncesi 6 isim sarı kart sınırındaydı. Maurico İsla, Hasan Ali Kaldırım, İsmail Köybaşı, Eljif Elmas, Yassine Benzia ve İslam Slimani tehlikedeki futbolculardı. Aralarında sadece sonradan oyuna giren Slimani kart gördü. Taç çizgisinde rakibini ittiği için sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Cezayirli yıldızın orta sahada gördüğü bu gereksiz sarı kart büyük tepki çekti.
- 25.12.2018
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Yusuf Yazıcı kaptan çıktı
Toplam 2
Yorum
ERSOY ERGUL Abdulkadir ve diğer gençlere tavsiyem fiziken yetersizler güçlenmeleri kendilerine bakmaları gerek ikili mücadelelerde çabuk düşüyorlar
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‘Parasını alıp feshedecek’
Toplam 8
Yorum
mıstık geçbile kaldı çoktan gitmeliydi
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Trabzonspor ligde 115 hafta sonra ilk 2’de
Toplam 1
Yorum
baksoy Ünal hocayı kefenin bir tarafına Ersun hocayı diğer tarafına koyuyorum iki yılda neler kaybettiğimizi hesaplıyamıyorum ?
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