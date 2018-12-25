Slimani cezalı

Fenerbahçe'de Antalyaspor karşılaşması öncesi 6 isim sarı kart sınırındaydı. Maurico İsla, Hasan Ali Kaldırım, İsmail Köybaşı, Eljif Elmas, Yassine Benzia ve İslam Slimani tehlikedeki futbolculardı. Aralarında sadece sonradan oyuna giren Slimani kart gördü. Taç çizgisinde rakibini ittiği için sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Cezayirli yıldızın orta sahada gördüğü bu gereksiz sarı kart büyük tepki çekti.