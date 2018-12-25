Slimani cezalı – Fotomaç – 25 Aralık 2018
25 Aralık 2018, Salı
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Slimani cezalı

Slimani cezalı

'de karşılaşması öncesi 6 isim sınırındaydı.

'de karşılaşması öncesi 6 isim sınırındaydı. Maurico İsla, , , Eljif Elmas, Yassine Benzia ve İslam Slimani tehlikedeki futbolculardı. Aralarında sadece sonradan oyuna giren Slimani kart gördü. Taç çizgisinde rakibini ittiği için sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Cezayirli yıldızın orta sahada gördüğü bu gereksiz sarı kart büyük tepki çekti.

  1. 25.12.2018
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