Potuk yetişecek
Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle oynayamayan Alper Potuk'un 2. yarıya yetişeceği bildirildi.
Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle oynayamayan Alper Potuk'un 2. yarıya yetişeceği bildirildi. Geçen hafta takıma dahil olan Potuk'un ağrılarının nüksettiği ve bu nedenle riske edilmediği öğrenildi. Bireysel çalışan Potuk'un, devre arası kampında yer alması bekleniyor.
- 25.12.2018
-
Yusuf Yazıcı kaptan çıktı
Toplam 2
Yorum
ERSOY ERGUL Abdulkadir ve diğer gençlere tavsiyem fiziken yetersizler güçlenmeleri kendilerine bakmaları gerek ikili mücadelelerde çabuk düşüyorlar
-
‘Parasını alıp feshedecek’
Toplam 8
Yorum
mıstık geçbile kaldı çoktan gitmeliydi
-
Trabzonspor ligde 115 hafta sonra ilk 2’de
Toplam 1
Yorum
baksoy Ünal hocayı kefenin bir tarafına Ersun hocayı diğer tarafına koyuyorum iki yılda neler kaybettiğimizi hesaplıyamıyorum ?
Potuk yetişecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.