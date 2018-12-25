Potuk yetişecek – Fotomaç – 25 Aralık 2018
25 Aralık 2018, Salı
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Potuk yetişecek

Potuk yetişecek

'de sakatlığı nedeniyle oynayamayan 'un 2. yarıya yetişeceği bildirildi.

'de sakatlığı nedeniyle oynayamayan 'un 2. yarıya yetişeceği bildirildi. Geçen hafta takıma dahil olan Potuk'un ağrılarının nüksettiği ve bu nedenle riske edilmediği öğrenildi. Bireysel çalışan Potuk'un, devre arası kampında yer alması bekleniyor.

  1. 25.12.2018
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