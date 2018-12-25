Potuk yetişecek

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle oynayamayan Alper Potuk'un 2. yarıya yetişeceği bildirildi. Geçen hafta takıma dahil olan Potuk'un ağrılarının nüksettiği ve bu nedenle riske edilmediği öğrenildi. Bireysel çalışan Potuk'un, devre arası kampında yer alması bekleniyor.