Neustadter kızardı
Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki tecrübeli stoperi Roman Neustadter, dün akşam kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki tecrübeli stoperi Roman Neustadter, dün akşam kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Karşılaşmanın ilk yarısında dakikalar 45+2'yi gösterdiğinde ilk sarı kartını gören Rus oyuncu, 75'inci dakikada Serdar Özkan'a yaptığı sert hareketin ardından ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
- 25.12.2018
-
Yusuf Yazıcı kaptan çıktı
Toplam 2
Yorum
ERSOY ERGUL Abdulkadir ve diğer gençlere tavsiyem fiziken yetersizler güçlenmeleri kendilerine bakmaları gerek ikili mücadelelerde çabuk düşüyorlar
-
‘Parasını alıp feshedecek’
Toplam 8
Yorum
mıstık geçbile kaldı çoktan gitmeliydi
-
Trabzonspor ligde 115 hafta sonra ilk 2’de
Toplam 1
Yorum
baksoy Ünal hocayı kefenin bir tarafına Ersun hocayı diğer tarafına koyuyorum iki yılda neler kaybettiğimizi hesaplıyamıyorum ?
Neustadter kızardı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.