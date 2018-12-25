Neustadter kızardı – Fotomaç – 25 Aralık 2018
25 Aralık 2018, Salı
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Neustadter kızardı

Neustadter kızardı

'nin 30 yaşındaki tecrübeli stoperi , dün akşam görerek takımını 10 kişi bıraktı.

'nin 30 yaşındaki tecrübeli stoperi , dün akşam görerek takımını 10 kişi bıraktı. Karşılaşmanın ilk yarısında dakikalar 45+2'yi gösterdiğinde ilk sarı kartını gören Rus oyuncu, 75'inci dakikada Serdar Özkan'a yaptığı sert hareketin ardından ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

  1. 25.12.2018
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