Mehmet’e Boffin tokadı – Fotomaç – 25 Aralık 2018
25 Aralık 2018, Salı
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Mehmet’e tokadı

Mehmet’e Boffin tokadı

Karşılaşmanın ikinci yarısının hemen başında tehlikeli bir pozisyon yaşadı.

Karşılaşmanın ikinci yarısının hemen başında tehlikeli bir pozisyon yaşadı. , Salih'in müdahalesiyle yerde kaldı. kaleyi cepheden gören bir noktadan serbest vuruş kazandı. Ekici, serbest vuruştan mükemmel bir şut çıkardı, köşeye doğru giden topu son anda tokatladı.

  1. 25.12.2018
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