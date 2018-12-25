Mehmet’e Boffin tokadı

Karşılaşmanın ikinci yarısının hemen başında tehlikeli bir pozisyon yaşadı. Mehmet Ekici, Salih'in müdahalesiyle yerde kaldı. Fenerbahçe kaleyi cepheden gören bir noktadan serbest vuruş kazandı. Ekici, serbest vuruştan mükemmel bir şut çıkardı, köşeye doğru giden topu son anda Boffin tokatladı.