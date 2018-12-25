Mehmet’e Boffin tokadı
Karşılaşmanın ikinci yarısının hemen başında tehlikeli bir pozisyon yaşadı.
Karşılaşmanın ikinci yarısının hemen başında tehlikeli bir pozisyon yaşadı. Mehmet Ekici, Salih'in müdahalesiyle yerde kaldı. Fenerbahçe kaleyi cepheden gören bir noktadan serbest vuruş kazandı. Ekici, serbest vuruştan mükemmel bir şut çıkardı, köşeye doğru giden topu son anda Boffin tokatladı.
- 25.12.2018
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Yusuf Yazıcı kaptan çıktı
Toplam 2
Yorum
ERSOY ERGUL Abdulkadir ve diğer gençlere tavsiyem fiziken yetersizler güçlenmeleri kendilerine bakmaları gerek ikili mücadelelerde çabuk düşüyorlar
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‘Parasını alıp feshedecek’
Toplam 8
Yorum
mıstık geçbile kaldı çoktan gitmeliydi
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Trabzonspor ligde 115 hafta sonra ilk 2’de
Toplam 1
Yorum
baksoy Ünal hocayı kefenin bir tarafına Ersun hocayı diğer tarafına koyuyorum iki yılda neler kaybettiğimizi hesaplıyamıyorum ?
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