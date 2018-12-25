Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki yıldızlardan, İnter ile sözleşmesi bulunan ve geçen sezonu Brezilya'da Santos'ta kiralık olarak geçiren Gabigol, geleceği hakkında kararını verdi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, 22 yaşındaki golcü, İnter'de kalmaya niyetli. Genç futbolcunun, menajerine talimat vererek, transfer görüşmelerini durdurmasını istediği ifade edildi. Gabigol, Santos'ta 35 maçta 18 gol atarak iyi bir performans sergiledi.