Gabigol, İnter'de kalacak – Fotomaç – 25 Aralık 2018
25 Aralık 2018, Salı
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, İnter'de kalacak

Gabigol, İnter'de kalacak

'nin gündemindeki yıldızlardan, İnter ile sözleşmesi bulunan ve geçen sezonu 'da 'ta kiralık olarak geçiren , geleceği hakkında kararını verdi.

'nin gündemindeki yıldızlardan, İnter ile sözleşmesi bulunan ve geçen sezonu 'da 'ta kiralık olarak geçiren , geleceği hakkında kararını verdi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, 22 yaşındaki golcü, İnter'de kalmaya niyetli. Genç futbolcunun, menajerine talimat vererek, transfer görüşmelerini durdurmasını istediği ifade edildi. Gabigol, Santos'ta 35 maçta 18 gol atarak iyi bir performans sergiledi.

  1. 25.12.2018
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