Gabigol, İnter'de kalacak
Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki yıldızlardan, İnter ile sözleşmesi bulunan ve geçen sezonu Brezilya'da Santos'ta kiralık olarak geçiren Gabigol, geleceği hakkında kararını verdi.
Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki yıldızlardan, İnter ile sözleşmesi bulunan ve geçen sezonu Brezilya'da Santos'ta kiralık olarak geçiren Gabigol, geleceği hakkında kararını verdi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, 22 yaşındaki golcü, İnter'de kalmaya niyetli. Genç futbolcunun, menajerine talimat vererek, transfer görüşmelerini durdurmasını istediği ifade edildi. Gabigol, Santos'ta 35 maçta 18 gol atarak iyi bir performans sergiledi.
- 25.12.2018
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Yusuf Yazıcı kaptan çıktı
Toplam 2
Yorum
ERSOY ERGUL Abdulkadir ve diğer gençlere tavsiyem fiziken yetersizler güçlenmeleri kendilerine bakmaları gerek ikili mücadelelerde çabuk düşüyorlar
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‘Parasını alıp feshedecek’
Toplam 8
Yorum
mıstık geçbile kaldı çoktan gitmeliydi
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Trabzonspor ligde 115 hafta sonra ilk 2’de
Toplam 1
Yorum
baksoy Ünal hocayı kefenin bir tarafına Ersun hocayı diğer tarafına koyuyorum iki yılda neler kaybettiğimizi hesaplıyamıyorum ?
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