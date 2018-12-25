Fenerbahçeli futbolcular yurt dışına gitti
Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını Antalyaspor deplasmanında tamamlayan Fenerbahçe'de devre arası izni başladı.
Ligin 2'nci yarısına 3-12 Ocak tarihleri arasından Antalya Belek'te hazırlanacak olan Sarı lacivertli takımdaki yönetici ve futbolcuların bir kısmı hem yeni yıl, hem de devre arası tatili için yurt dışını tercih etti.
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Semih Özsoy, futbolcular Mehmet Topal, İslam Slimani ve Mauricio İsla aileleriyle birlikte yeni yılı yurt dışında karşılamak için geldikleri Atatürk Havalimanı'nda görüntülendi.
SLİMANİ: "GELECEK DÖNEM"
Fenerbahçeli futbolcu Slimani, takımın performansının ne zaman yükseleceği ile ilgili sorusuna, "Gelecek dönem" diyerek yanıt verdi.
- 25.12.2018 13:57
- Güncelleme: 25.12.2018 14:27
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Fenerbahçe deplasmanda kazanamıyor
Toplam 7
Yorum
TARAFTAR Ligde Mehmet Topal ile hangi maç kazanıldı , bir kaç maç sakattı da 3 5 puan alınabildi , bu kadar mı frenler bir futbolcu takımı.
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Tolgay Arslan - Ozan Tufan takası yattı
Toplam 1
Yorum
umut şener volkan demirel ve dirar 3ü gelsin tolgay öyle gitsin bu oyuncular patlama yapar bizde burak dışında diagne çift forvet gelsin
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Fenerbahçe 9 gün izin yapacak
Toplam 1
Yorum
muti izin çok az 9 değil 29 gün olmalıydı yakım düşme potasında adamlar izin derdinde yazıklar olsun al parayı yat
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