Fenerbahçeli futbolcular yurt dışına gitti 
25 Aralık 2018, Salı
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Fenerbahçeli futbolcular yurt dışına gitti

Fenerbahçeli futbolcular yurt dışına gitti

'in ilk yarısını  deplasmanında tamamlayan 'de devre arası izni başladı.

Ligin 2'nci yarısına 3-12 Ocak tarihleri arasından Antalya Belek'te hazırlanacak olan Sarı lacivertli takımdaki yönetici ve futbolcuların bir kısmı hem , hem de devre arası tatili için yurt dışını tercih etti.

Yönetim Kurulu Üyesi Semih Özsoy, futbolcular , İslam Slimani ve Mauricio İsla aileleriyle birlikte yeni yılı yurt dışında karşılamak için geldikleri 'nda görüntülendi.

SLİMANİ: "GELECEK DÖNEM"
Fenerbahçeli futbolcu Slimani, takımın performansının ne zaman yükseleceği ile ilgili sorusuna, "Gelecek dönem" diyerek yanıt verdi.

  1. 25.12.2018 13:57
  2. Güncelleme: 25.12.2018 14:27
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