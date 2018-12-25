Fenerbahçe 9 gün izin yapacak

Süper Lig'de ilk devreyi Antalyaspor deplasmanıyla tamamlayan Fenerbahçe, daha sonra devre arası iznine çıkacak. Teknik Direktör Ersun Yanal, maçtan önce yaptığı açıklamada takımın Antalyaspor maçı sonrasında 9 günlük bir izne çıkacağını duyurdu.