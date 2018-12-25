Fenerbahçe 9 gün izin yapacak
Süper Lig'de ilk devreyi Antalyaspor deplasmanıyla tamamlayan Fenerbahçe, daha sonra devre arası iznine çıkacak.
Süper Lig'de ilk devreyi Antalyaspor deplasmanıyla tamamlayan Fenerbahçe, daha sonra devre arası iznine çıkacak. Teknik Direktör Ersun Yanal, maçtan önce yaptığı açıklamada takımın Antalyaspor maçı sonrasında 9 günlük bir izne çıkacağını duyurdu.
- 25.12.2018
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Yusuf Yazıcı kaptan çıktı
Toplam 2
Yorum
ERSOY ERGUL Abdulkadir ve diğer gençlere tavsiyem fiziken yetersizler güçlenmeleri kendilerine bakmaları gerek ikili mücadelelerde çabuk düşüyorlar
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‘Parasını alıp feshedecek’
Toplam 8
Yorum
mıstık geçbile kaldı çoktan gitmeliydi
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Trabzonspor ligde 115 hafta sonra ilk 2’de
Toplam 1
Yorum
baksoy Ünal hocayı kefenin bir tarafına Ersun hocayı diğer tarafına koyuyorum iki yılda neler kaybettiğimizi hesaplıyamıyorum ?
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