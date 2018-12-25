Fenerbahçe 9 gün izin yapacak – Fotomaç – 25 Aralık 2018
25 Aralık 2018, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

9 gün izin yapacak

Fenerbahçe 9 gün izin yapacak

'de ilk devreyi deplasmanıyla tamamlayan , daha sonra devre arası iznine çıkacak.

'de ilk devreyi deplasmanıyla tamamlayan , daha sonra devre arası iznine çıkacak. , maçtan önce yaptığı açıklamada takımın Antalyaspor maçı sonrasında 9 günlük bir izne çıkacağını duyurdu.

  1. 25.12.2018
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe 9 gün izin yapacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN