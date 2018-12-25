Ersun Yanal: ‘Riske edemezdik’

Fenerbahçe'nin hocası Ersun Yanal, Mathieu Valbuena kararını şöyle açıkladı: "Onu riske etseydik belki de daha uzun bir sakatlık yaşayabilirdi. Lig arasında tamamen hazır olacak. Şu anda oynaması sakıncalıydı. Sağlık heyetiyle görüşüp bu yönde karar aldık"