Ersun Yanal: ‘Riske edemezdik’ – Fotomaç – 25 Aralık 2018
25 Aralık 2018, Salı
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: ‘Riske edemezdik’

Ersun Yanal: ‘Riske edemezdik’

'nin hocası , kararını açıkladı.

'nin hocası , kararını şöyle açıkladı: "Onu riske etseydik belki de daha uzun bir sakatlık yaşayabilirdi. Lig arasında tamamen hazır olacak. Şu anda oynaması sakıncalıydı. Sağlık heyetiyle görüşüp bu yönde karar aldık"

  1. 25.12.2018
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