Antalyaspor'un Fenerbahçe maçına taraftarlar yoğun bir gilgi gösterdi. Karşılaşma öncesinde Antalya Stadı'nda ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren taraftarlar, tribünlerin tamamına yakınını doldurdu. Maçtan önce kırmızı-beyazlı taraftarlar koregrafi şov yaptı. Kale arkasındaki koregrafide Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe formalı 3 taraftarın, Boğaziçi Köprüsü'nde yer alan Antalyaspor bayrağına baktığı anlar resmedilirken, pankartta "Elbet bir gün" yazasıyla şampiyonluk mesajı verildi.