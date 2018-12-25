Elbet bir gün
Antalyaspor taraftarı, Boğaz Köprüsü’ne asılı bayraklarıyla şampiyonluk koreografisi yaptı
Antalyaspor'un Fenerbahçe maçına taraftarlar yoğun bir gilgi gösterdi. Karşılaşma öncesinde Antalya Stadı'nda ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren taraftarlar, tribünlerin tamamına yakınını doldurdu. Maçtan önce kırmızı-beyazlı taraftarlar koregrafi şov yaptı. Kale arkasındaki koregrafide Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe formalı 3 taraftarın, Boğaziçi Köprüsü'nde yer alan Antalyaspor bayrağına baktığı anlar resmedilirken, pankartta "Elbet bir gün" yazasıyla şampiyonluk mesajı verildi.
- 25.12.2018
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Yusuf Yazıcı kaptan çıktı
Toplam 2
Yorum
ERSOY ERGUL Abdulkadir ve diğer gençlere tavsiyem fiziken yetersizler güçlenmeleri kendilerine bakmaları gerek ikili mücadelelerde çabuk düşüyorlar
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‘Parasını alıp feshedecek’
Toplam 8
Yorum
mıstık geçbile kaldı çoktan gitmeliydi
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Trabzonspor ligde 115 hafta sonra ilk 2’de
Toplam 1
Yorum
baksoy Ünal hocayı kefenin bir tarafına Ersun hocayı diğer tarafına koyuyorum iki yılda neler kaybettiğimizi hesaplıyamıyorum ?
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