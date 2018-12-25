Elbet bir gün – Fotomaç – 25 Aralık 2018
25 Aralık 2018, Salı
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bir gün

Elbet bir gün

taraftarı, ’ne asılı bayraklarıyla şampiyonluk koreografisi yaptı

'un maçına taraftarlar yoğun bir gilgi gösterdi. Karşılaşma öncesinde Antalya Stadı'nda ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren taraftarlar, tribünlerin tamamına yakınını doldurdu. Maçtan önce kırmızı-beyazlı taraftarlar koregrafi şov yaptı. Kale arkasındaki koregrafide , ve Fenerbahçe formalı 3 taraftarın, 'nde yer alan Antalyaspor bayrağına baktığı anlar resmedilirken, pankartta " bir gün" yazasıyla şampiyonluk mesajı verildi.

  1. 25.12.2018
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