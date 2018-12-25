Ekici’nin VAR isyanı
Cissokho’nun Ekici’ye yaptığı faul sonrası, Fenerbahçeliler kırmızı kart bekledi. VAR’ı izleyen hakem sarı bile vermedi!
Dün akşamki mücadelenin 12. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Cissokho'nun Mehmet Ekici'ye yaptığı faul sonrası, sarı lacivertli futbolcu yerde kaldı. Maçın hakemi Ümit Öztürk, faul kararını verdikten sonra bir müddet VAR'dan gelecek kararı bekledi. VAR hakemi Mete Kalkavan, kırmızı kart olmadığına hükmetti ve Ümit Öztürk'e oyunu devam ettirmesi yönünde karar verdi. F.Bahçeli taraftarlar sarı kart bile çıkmamasına isyan ettiler.
- 25.12.2018
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Yusuf Yazıcı kaptan çıktı
Toplam 2
Yorum
ERSOY ERGUL Abdulkadir ve diğer gençlere tavsiyem fiziken yetersizler güçlenmeleri kendilerine bakmaları gerek ikili mücadelelerde çabuk düşüyorlar
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‘Parasını alıp feshedecek’
Toplam 8
Yorum
mıstık geçbile kaldı çoktan gitmeliydi
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Trabzonspor ligde 115 hafta sonra ilk 2’de
Toplam 1
Yorum
baksoy Ünal hocayı kefenin bir tarafına Ersun hocayı diğer tarafına koyuyorum iki yılda neler kaybettiğimizi hesaplıyamıyorum ?
Ekici’nin VAR isyanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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