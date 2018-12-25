Ekici’nin VAR isyanı

Dün akşamki mücadelenin 12. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Cissokho'nun Mehmet Ekici'ye yaptığı faul sonrası, sarı lacivertli futbolcu yerde kaldı. Maçın hakemi Ümit Öztürk, faul kararını verdikten sonra bir müddet VAR'dan gelecek kararı bekledi. VAR hakemi Mete Kalkavan, kırmızı kart olmadığına hükmetti ve Ümit Öztürk'e oyunu devam ettirmesi yönünde karar verdi. F.Bahçeli taraftarlar sarı kart bile çıkmamasına isyan ettiler.