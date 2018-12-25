Ekici’nin VAR isyanı – Fotomaç – 25 Aralık 2018
25 Aralık 2018, Salı
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Ekici’nin VAR isyanı

Ekici’nin VAR isyanı

’nun Ekici’ye yaptığı faul sonrası, Fenerbahçeliler bekledi. VAR’ı izleyen hakem sarı bile vermedi!

Dün akşamki mücadelenin 12. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. 'nun 'ye yaptığı faul sonrası, sarı lacivertli futbolcu yerde kaldı. Maçın hakemi , faul kararını verdikten sonra bir müddet VAR'dan gelecek kararı bekledi. VAR hakemi , olmadığına hükmetti ve Ümit Öztürk'e oyunu devam ettirmesi yönünde karar verdi. F.Bahçeli taraftarlar sarı kart bile çıkmamasına isyan ettiler.

  1. 25.12.2018
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