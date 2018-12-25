Chico’nun burnu kırıldı
Antalyaspor-Fenerbahçe maçında dakikalar 16'yı gösterdiğinde yürekler ağza geldi.
Antalyaspor-Fenerbahçe maçında dakikalar 16'yı gösterdiğinde yürekler ağza geldi. Hava topu mücadelesinde Mehmet Ekici ve Chico, kafa kafaya çarpıştı. Her iki oyuncu da acı içinde yerde kaldı. Mehmet Ekici ayağa kalktı. Kanlar içinde kalan ve ilk tedavisi saha kenarında yapılan Brezilyalı savunmacı burnu kırılarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Chico ardından ambulansa hastaneye götürüldü.
- 25.12.2018
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Yusuf Yazıcı kaptan çıktı
Toplam 2
Yorum
ERSOY ERGUL Abdulkadir ve diğer gençlere tavsiyem fiziken yetersizler güçlenmeleri kendilerine bakmaları gerek ikili mücadelelerde çabuk düşüyorlar
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‘Parasını alıp feshedecek’
Toplam 8
Yorum
mıstık geçbile kaldı çoktan gitmeliydi
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Trabzonspor ligde 115 hafta sonra ilk 2’de
Toplam 1
Yorum
baksoy Ünal hocayı kefenin bir tarafına Ersun hocayı diğer tarafına koyuyorum iki yılda neler kaybettiğimizi hesaplıyamıyorum ?
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