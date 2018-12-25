Chico’nun burnu kırıldı – Fotomaç – 25 Aralık 2018
25 Aralık 2018, Salı
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’nun burnu kırıldı

Chico’nun burnu kırıldı

Antalyaspor-Fenerbahçe maçında dakikalar 16'yı gösterdiğinde yürekler ağza geldi.

Antalyaspor-Fenerbahçe maçında dakikalar 16'yı gösterdiğinde yürekler ağza geldi. Hava topu mücadelesinde ve , kafa kafaya çarpıştı. Her iki oyuncu da acı içinde yerde kaldı. Mehmet Ekici ayağa kalktı. Kanlar içinde kalan ve ilk tedavisi saha kenarında yapılan Brezilyalı savunmacı burnu kırılarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Chico ardından ambulansa hastaneye götürüldü.

  1. 25.12.2018
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