Chico’nun burnu kırıldı

Antalyaspor-Fenerbahçe maçında dakikalar 16'yı gösterdiğinde yürekler ağza geldi. Hava topu mücadelesinde Mehmet Ekici ve Chico, kafa kafaya çarpıştı. Her iki oyuncu da acı içinde yerde kaldı. Mehmet Ekici ayağa kalktı. Kanlar içinde kalan ve ilk tedavisi saha kenarında yapılan Brezilyalı savunmacı burnu kırılarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Chico ardından ambulansa hastaneye götürüldü.