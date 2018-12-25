Ali Koç tribünde
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bir deplasmanda daha takımını yalnız bırakmadı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bir deplasmanda daha takımını yalnız bırakmadı. Bu sezon lig, kupa ve Avrupa mücadelelerinde hemen hemen tüm deplasmanlarda takımının yanında olan Başkan Koç, ilk yarının son maçında da tribündeki yerini aldı. Başkan Koç'un maçtan hemen önce tribünleri selamlaması gözden kaçmadı.
- 25.12.2018
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Yusuf Yazıcı kaptan çıktı
Toplam 2
Yorum
ERSOY ERGUL Abdulkadir ve diğer gençlere tavsiyem fiziken yetersizler güçlenmeleri kendilerine bakmaları gerek ikili mücadelelerde çabuk düşüyorlar
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‘Parasını alıp feshedecek’
Toplam 8
Yorum
mıstık geçbile kaldı çoktan gitmeliydi
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Trabzonspor ligde 115 hafta sonra ilk 2’de
Toplam 1
Yorum
baksoy Ünal hocayı kefenin bir tarafına Ersun hocayı diğer tarafına koyuyorum iki yılda neler kaybettiğimizi hesaplıyamıyorum ?
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