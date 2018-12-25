Ali Koç tribünde – Fotomaç – 25 Aralık 2018
25 Aralık 2018, Salı
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tribünde

Ali Koç tribünde

Başkanı bir deplasmanda daha takımını yalnız bırakmadı.

Başkanı bir deplasmanda daha takımını yalnız bırakmadı. Bu sezon lig, kupa ve Avrupa mücadelelerinde hemen hemen tüm deplasmanlarda takımının yanında olan Başkan Koç, ilk yarının son maçında da tribündeki yerini aldı. Başkan Koç'un maçtan hemen önce tribünleri selamlaması gözden kaçmadı.

  1. 25.12.2018
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