Ali Koç tribünde

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bir deplasmanda daha takımını yalnız bırakmadı. Bu sezon lig, kupa ve Avrupa mücadelelerinde hemen hemen tüm deplasmanlarda takımının yanında olan Başkan Koç, ilk yarının son maçında da tribündeki yerini aldı. Başkan Koç'un maçtan hemen önce tribünleri selamlaması gözden kaçmadı.