17’de 0!
Büyük umutlarla transfer edilen Benzia, ligin ilk yarısında büyük hayal kırıklığı yaşattı.
Büyük umutlarla transfer edilen Benzia, ligin ilk yarısında büyük hayal kırıklığı yaşattı. Performansıyla Fenerbahçe'de eleştirilen isimlerin başında gelen Cezayirli, kötü bir istatistiğe imza attı. Yıldız futbolcunun sezonun ilk yarısında oynadığı maçlarda attığı 17 şutun hiçbiri kaleyi tutmadı.
- 25.12.2018
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Yusuf Yazıcı kaptan çıktı
Toplam 2
Yorum
ERSOY ERGUL Abdulkadir ve diğer gençlere tavsiyem fiziken yetersizler güçlenmeleri kendilerine bakmaları gerek ikili mücadelelerde çabuk düşüyorlar
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‘Parasını alıp feshedecek’
Toplam 8
Yorum
mıstık geçbile kaldı çoktan gitmeliydi
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Trabzonspor ligde 115 hafta sonra ilk 2’de
Toplam 1
Yorum
baksoy Ünal hocayı kefenin bir tarafına Ersun hocayı diğer tarafına koyuyorum iki yılda neler kaybettiğimizi hesaplıyamıyorum ?
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