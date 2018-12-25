17’de 0! – Fotomaç – 25 Aralık 2018
25 Aralık 2018, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

17’de 0!

17’de 0!

Büyük umutlarla edilen Benzia, ligin ilk yarısında büyük hayal kırıklığı yaşattı.

Büyük umutlarla edilen Benzia, ligin ilk yarısında büyük hayal kırıklığı yaşattı. Performansıyla 'de eleştirilen isimlerin başında gelen Cezayirli, kötü bir istatistiğe imza attı. Yıldız futbolcunun sezonun ilk yarısında oynadığı maçlarda attığı 17 şutun hiçbiri kaleyi tutmadı.

  1. 25.12.2018
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

17’de 0! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN