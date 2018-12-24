Taraftarlar karşıladı

Fenerbahçeli taraftarlar, takımı Antalya'da yalnız bırakmadı. Özel uçakla İstanbul'dan Antalya'ya gelen sarı-lacivertli kafileyi, havalimanında bir grup Fenerbahçeli taraftar, çiçekler ve sevgi gösterileriyle karşıladı. Taraftarlar futbolculara ve teknik direktör Ersun Yanal'a tezahüratta bulundu.