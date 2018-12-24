Taraftarlar karşıladı – Fotomaç – 24 Aralık 2018
24 Aralık 2018, Pazartesi
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karşıladı

Taraftarlar karşıladı

 , takımı 'da yalnız bırakmadı.

, takımı 'da yalnız bırakmadı. Özel uçakla 'dan Antalya'ya gelen sarı-lacivertli kafileyi, havalimanında bir grup Fenerbahçeli taraftar, çiçekler ve sevgi gösterileriyle karşıladı. Taraftarlar futbolculara ve teknik direktör 'a tezahüratta bulundu.

  1. 24.12.2018
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