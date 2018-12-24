Mirin’den ilk mesaj
Fenerbahçe'nin gündemindeki isimlerden Nicolas Isimat-Mirin, "Şu an ailemle birlikte tatil için Paris'e gidiyorum" derken, teklifler hakkında, "Teknik direktörümüz ve genel menajerimizle bu konuyu görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin gündemindeki isimlerden Nicolas Isimat-Mirin, "Şu an ailemle birlikte tatil için Paris'e gidiyorum" derken, teklifler hakkında, "Teknik direktörümüz ve genel menajerimizle bu konuyu görüşeceğiz" ifadelerini kullandı. 27 yaşındaki stoperin, PSV ile 2020 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.
- 24.12.2018
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İSMAİL 1461 DE 9 VE 11 NUMARALAR ÇOK İYİ..
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Galatasaray yeni Denayer arayışında
Toplam 1
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Aslan Önce Maicon ve AhmetCaliki yollayin yerine 1 saglam stoper alin yeter
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Murat Kapanlı sordu Levent Tüzemen cevapladı
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Aslan Seleznov ve V.Muric alabilirsek basarili olabiliriz.Gerceki oalim
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