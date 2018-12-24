Mirin’den ilk mesaj – Fotomaç – 24 Aralık 2018
24 Aralık 2018, Pazartesi
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Mirin’den ilk mesaj

Mirin’den ilk mesaj

'nin gündemindeki isimlerden Nicolas Isimat-Mirin, "Şu an ailemle birlikte tatil için 'e gidiyorum" derken, teklifler hakkında, "Teknik direktörümüz ve genel menajerimizle bu konuyu görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.

'nin gündemindeki isimlerden Nicolas Isimat-Mirin, "Şu an ailemle birlikte tatil için 'e gidiyorum" derken, teklifler hakkında, "Teknik direktörümüz ve genel menajerimizle bu konuyu görüşeceğiz" ifadelerini kullandı. 27 yaşındaki stoperin, PSV ile 2020 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.

  1. 24.12.2018
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