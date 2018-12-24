Kenarlara taze kan
Ersun Yanal'ın kafasında hücum futbolu var. Bunun için asist yapabilen 'efektif' iki bek istediği bildirildi.
Ersun Yanal'ın kafasında hücum futbolu var. Bunun için asist yapabilen 'efektif' iki bek istediği bildirildi. Scout ekibi araştırmalara başlarken, sol beke AZ Alkmaar'dan Thomas Ouwejan, sağ beke ise Glasgow Rangers'tan James Tavernier'in takibe alındığı gelen haberler arasında. avernier, Rangers'ta bu sezon 34 maçta 9 gol, 13 asistlik parlak bir performans sergiledi. Ouwejan ise AZ formasıyla 16 maçta 2 gol, 5 asist gerçekleştirdi.
- 24.12.2018
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Trabzonspor'da 11 Trabzonlu oyuncu
Toplam 1
Yorum
İSMAİL 1461 DE 9 VE 11 NUMARALAR ÇOK İYİ..
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Galatasaray yeni Denayer arayışında
Toplam 1
Yorum
Aslan Önce Maicon ve AhmetCaliki yollayin yerine 1 saglam stoper alin yeter
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Murat Kapanlı sordu Levent Tüzemen cevapladı
Toplam 1
Yorum
Aslan Seleznov ve V.Muric alabilirsek basarili olabiliriz.Gerceki oalim
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