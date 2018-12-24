Kenarlara taze kan – Fotomaç – 24 Aralık 2018
24 Aralık 2018, Pazartesi
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Kenarlara taze kan

Kenarlara taze kan

'ın kafasında hücum futbolu var. Bunun için asist yapabilen 'efektif' iki bek istediği bildirildi.

'ın kafasında hücum futbolu var. Bunun için asist yapabilen 'efektif' iki bek istediği bildirildi. Scout ekibi araştırmalara başlarken, sol beke AZ Alkmaar'dan Thomas Ouwejan, sağ beke ise Glasgow Rangers'tan James Tavernier'in takibe alındığı gelen haberler arasında. avernier, Rangers'ta bu sezon 34 maçta 9 gol, 13 asistlik parlak bir performans sergiledi. Ouwejan ise AZ formasıyla 16 maçta 2 gol, 5 asist gerçekleştirdi.

  1. 24.12.2018
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