Herkesle ilgilendi

Fenerbahçe, Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı. İdmanda top kapma ve pas çalışması yapan sarı-lacivertli oyuncular antrenmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı. Ersun Yanal tek tek tüm futbolcularla ilgilendi ve isteklerini anlattı.