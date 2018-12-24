Herkesle ilgilendi – Fotomaç – 24 Aralık 2018
24 Aralık 2018, Pazartesi
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Herkesle ilgilendi

Herkesle ilgilendi

, ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı.

, ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı. İdmanda top kapma ve pas çalışması yapan sarı-lacivertli oyuncular antrenmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı. tek tek tüm futbolcularla ilgilendi ve isteklerini anlattı.

  1. 24.12.2018
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