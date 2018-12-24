Emre Kılınç’ın peşinde – Fotomaç – 24 Aralık 2018
24 Aralık 2018, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Emre Kılınç’ın peşinde

Emre Kılınç’ın peşinde

Kadrosuna takviye yapmak isteyen F.Bahçe yerli için de girişimlerini sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekipte ilk hedef, Sivas’ın öne çıkan ismi Emre Kılınç.

devre arası için gaza basarken, ilk olarak 'den transferlerin bir an önce bitirilmesi için çaba sarf ediliyor. En az 3 yapacak olan sarılacivertlilerde kanat oyuncusu için favori isim ise 'un parlayan yıldızı Emre Kılınç. 24 yaşındaki oyuncu için girişimlerini sürdüren sarı-lacivertliler, 2.5 milyon euro olan serbest kalma bedelini aşağıya çekmek için kırmızı-beyazlı yönetime takas teklifi de yapmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe, bu konuda Sivasspor'a Aatif, Dirar, Ozan isimlerini sunarken, Sivasspor'un bu teklife nasıl bir yanıt vereceği ise merak konusu. Fenerbahçe, Sivasspor'un bu teklife yanaşmaması durumunda ise direkt serbest kalma bedelini ödeyebilir.

206
Boluspor altyapısından yetişen Emre, üç sezondur Sivasspor forması giyiyor. Kariyeri boyunca çıktığı 206 maçta 35 gol atıp, 48 de asist yaptı.

  1. 24.12.2018
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Emre Kılınç’ın peşinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN