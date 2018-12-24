Emre Kılınç’ın peşinde
Kadrosuna takviye yapmak isteyen F.Bahçe yerli transfer için de girişimlerini sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekipte ilk hedef, Sivas’ın öne çıkan ismi Emre Kılınç.
Fenerbahçe devre arası için gaza basarken, ilk olarak Türkiye'den transferlerin bir an önce bitirilmesi için çaba sarf ediliyor. En az 3 transfer yapacak olan sarılacivertlilerde kanat oyuncusu için favori isim ise Sivasspor'un parlayan yıldızı Emre Kılınç. 24 yaşındaki oyuncu için girişimlerini sürdüren sarı-lacivertliler, 2.5 milyon euro olan serbest kalma bedelini aşağıya çekmek için kırmızı-beyazlı yönetime takas teklifi de yapmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe, bu konuda Sivasspor'a Aatif, Dirar, Ozan isimlerini sunarken, Sivasspor'un bu teklife nasıl bir yanıt vereceği ise merak konusu. Fenerbahçe, Sivasspor'un bu teklife yanaşmaması durumunda ise direkt serbest kalma bedelini ödeyebilir.
206
Boluspor altyapısından yetişen Emre, üç sezondur Sivasspor forması giyiyor. Kariyeri boyunca çıktığı 206 maçta 35 gol atıp, 48 de asist yaptı.
- 24.12.2018
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Toplam 1
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İSMAİL 1461 DE 9 VE 11 NUMARALAR ÇOK İYİ..
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Galatasaray yeni Denayer arayışında
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Aslan Önce Maicon ve AhmetCaliki yollayin yerine 1 saglam stoper alin yeter
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Murat Kapanlı sordu Levent Tüzemen cevapladı
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Aslan Seleznov ve V.Muric alabilirsek basarili olabiliriz.Gerceki oalim
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