Emre Kılınç’ın peşinde

Fenerbahçe devre arası için gaza basarken, ilk olarak Türkiye'den transferlerin bir an önce bitirilmesi için çaba sarf ediliyor. En az 3 transfer yapacak olan sarılacivertlilerde kanat oyuncusu için favori isim ise Sivasspor'un parlayan yıldızı Emre Kılınç. 24 yaşındaki oyuncu için girişimlerini sürdüren sarı-lacivertliler, 2.5 milyon euro olan serbest kalma bedelini aşağıya çekmek için kırmızı-beyazlı yönetime takas teklifi de yapmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe, bu konuda Sivasspor'a Aatif, Dirar, Ozan isimlerini sunarken, Sivasspor'un bu teklife nasıl bir yanıt vereceği ise merak konusu. Fenerbahçe, Sivasspor'un bu teklife yanaşmaması durumunda ise direkt serbest kalma bedelini ödeyebilir.



206

Boluspor altyapısından yetişen Emre, üç sezondur Sivasspor forması giyiyor. Kariyeri boyunca çıktığı 206 maçta 35 gol atıp, 48 de asist yaptı.