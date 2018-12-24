Diego Lainez’den kötü haber

Club America Başkanı Mauricio Culebro, Fenerbahçe ile adı anılan sol kanat oyuncusu Diego Lainez'le ilgili açıklamalarda bulundu. Güney Amerika basınından Milenio sitesinin haberine göre; Club America Başkanı Mauricio Culebro, 18 yaşındaki futbolcu ile ilgilenen kulüpler olduğunu doğrularken, Ajax'tan resmi teklif aldıklarını da ilan etti.