Diego Lainez’den kötü haber – Fotomaç – 24 Aralık 2018
24 Aralık 2018, Pazartesi
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’den kötü haber

Diego Lainez’den kötü haber

Başkanı , ile adı anılan sol kanat oyuncusu 'le ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkanı , ile adı anılan sol kanat oyuncusu 'le ilgili açıklamalarda bulundu. basınından Milenio sitesinin haberine göre; Club America Başkanı Mauricio Culebro, 18 yaşındaki futbolcu ile ilgilenen kulüpler olduğunu doğrularken, Ajax'tan resmi teklif aldıklarını da ilan etti.

  1. 24.12.2018
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