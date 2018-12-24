Diego Lainez’den kötü haber
Club America Başkanı Mauricio Culebro, Fenerbahçe ile adı anılan sol kanat oyuncusu Diego Lainez'le ilgili açıklamalarda bulundu.
Club America Başkanı Mauricio Culebro, Fenerbahçe ile adı anılan sol kanat oyuncusu Diego Lainez'le ilgili açıklamalarda bulundu. Güney Amerika basınından Milenio sitesinin haberine göre; Club America Başkanı Mauricio Culebro, 18 yaşındaki futbolcu ile ilgilenen kulüpler olduğunu doğrularken, Ajax'tan resmi teklif aldıklarını da ilan etti.
- 24.12.2018
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Toplam 1
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İSMAİL 1461 DE 9 VE 11 NUMARALAR ÇOK İYİ..
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Galatasaray yeni Denayer arayışında
Toplam 1
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Aslan Önce Maicon ve AhmetCaliki yollayin yerine 1 saglam stoper alin yeter
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Aslan Seleznov ve V.Muric alabilirsek basarili olabiliriz.Gerceki oalim
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