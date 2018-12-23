Yassin Ayoub Fenerbahçe'yi istemedi
Hollanda basınının Fenerbahçe’nin gündeminde olduğunu iddia ettiği Yassin Ayoub için Feyenoord teknik direktörü Van Bronckhorst açıklama yaptı.
AD.nl sitesinin haberine göre oyuncu ile görüştüğünü söyleyen Hollandalı çalıştırıcı, "Yassin Ayoub ile görüştüğümde bana ayrılmak istediğini söylemedi. Ondan böyle bir sinyal de almadım" ifadesini kullandı.
BATSHUAYI'DE ROMA DEVREDE
Fenerbahçe'nin kiralık olarak kadrosuna katmak istediği öne sürülen Michy Batshuayi için Roma'nın devreye girdiği iddia edildi. Bonservisi Chelsea'de olan ve sezon başında 3 milyon euro'ya Valencia'ya kiralanan 25 yaşındaki Belçikalı forvetin ara dönemde İtalyan ekibine geçebileceği kaydedildi. İngiliz basını Batshuayi için F.Bahçe ile Roma'nın yarışta olduğunu yazdı.
- 23.12.2018
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İSMAİL 1461 DE 9 VE 11 NUMARALAR ÇOK İYİ..
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Galatasaray yeni Denayer arayışında
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Aslan Önce Maicon ve AhmetCaliki yollayin yerine 1 saglam stoper alin yeter
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Murat Kapanlı sordu Levent Tüzemen cevapladı
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Aslan Seleznov ve V.Muric alabilirsek basarili olabiliriz.Gerceki oalim
Yassin Ayoub Fenerbahçe'yi istemedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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