Yassin Ayoub Fenerbahçe'yi istemedi
23 Aralık 2018, Pazar
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'yi istemedi

Yassin Ayoub Fenerbahçe'yi istemedi

Hollanda basınının ’nin gündeminde olduğunu iddia ettiği için Feyenoord teknik direktörü Van Bronckhorst açıklama yaptı.

AD.nl sitesinin haberine göre oyuncu ile görüştüğünü söyleyen Hollandalı çalıştırıcı, " ile görüştüğümde bana ayrılmak istediğini söylemedi. Ondan böyle bir sinyal de almadım" ifadesini kullandı.

BATSHUAYI'DE ROMA DEVREDE

'nin kiralık olarak kadrosuna katmak istediği öne sürülen Michy Batshuayi için 'nın devreye girdiği iddia edildi. Bonservisi 'de olan ve sezon başında 3 milyon euro'ya 'ya kiralanan 25 yaşındaki Belçikalı forvetin ara dönemde İtalyan ekibine geçebileceği kaydedildi. İngiliz basını Batshuayi için F.Bahçe ile Roma'nın yarışta olduğunu yazdı.

  1. 23.12.2018
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