AD.nl sitesinin haberine göre oyuncu ile görüştüğünü söyleyen Hollandalı çalıştırıcı, "Yassin Ayoub ile görüştüğümde bana ayrılmak istediğini söylemedi. Ondan böyle bir sinyal de almadım" ifadesini kullandı.

BATSHUAYI'DE ROMA DEVREDE



Fenerbahçe'nin kiralık olarak kadrosuna katmak istediği öne sürülen Michy Batshuayi için Roma'nın devreye girdiği iddia edildi. Bonservisi Chelsea'de olan ve sezon başında 3 milyon euro'ya Valencia'ya kiralanan 25 yaşındaki Belçikalı forvetin ara dönemde İtalyan ekibine geçebileceği kaydedildi. İngiliz basını Batshuayi için F.Bahçe ile Roma'nın yarışta olduğunu yazdı.