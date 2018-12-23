Fenerbahçe tecrübeli kalecisi Volkan Demirel ve eski futbolcusu Alex, sosyal medya hesabından Lefter fotoğrafı paylaşarak açıklamada bulundu.
Volkan, fotoğrafla birlikte Lefter'in, "Ben, Fenerbahçe formasını sırtımda değil, başımda taşıdım" sözünü alıntılayarak, "Sevgi, Saygı ve Özlemle... #Lefter93yaşında" açıklamasında bulundu. Alex de Souza da Lefter'le olan fotoğrafını paylaşıp "EFSANE lefter dede seni cok seviyorum" yazdı.
- 23.12.2018
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Trabzonspor'da 11 Trabzonlu oyuncu
Toplam 1
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İSMAİL 1461 DE 9 VE 11 NUMARALAR ÇOK İYİ..
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Galatasaray yeni Denayer arayışında
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Aslan Önce Maicon ve AhmetCaliki yollayin yerine 1 saglam stoper alin yeter
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Murat Kapanlı sordu Levent Tüzemen cevapladı
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Aslan Seleznov ve V.Muric alabilirsek basarili olabiliriz.Gerceki oalim
Volkan ve Alex’ten Lefter paylaşımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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