Volkan ve Alex’ten Lefter paylaşımı
23 Aralık 2018, Pazar
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Volkan ve ’ten paylaşımı

Volkan ve Alex’ten Lefter paylaşımı

tecrübeli kalecisi ve eski futbolcusu , sosyal medya hesabından fotoğrafı paylaşarak açıklamada bulundu.

Volkan, fotoğrafla birlikte 'in, "Ben, formasını sırtımda değil, başımda taşıdım" sözünü alıntılayarak, "Sevgi, Saygı ve Özlemle... #Lefter93yaşında" açıklamasında bulundu. de Souza da Lefter'le olan fotoğrafını paylaşıp "EFSANE lefter dede seni cok seviyorum" yazdı.

  1. 23.12.2018
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