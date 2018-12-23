Volkan ve Alex’ten Lefter paylaşımı

Volkan, fotoğrafla birlikte Lefter'in, "Ben, Fenerbahçe formasını sırtımda değil, başımda taşıdım" sözünü alıntılayarak, "Sevgi, Saygı ve Özlemle... #Lefter93yaşında" açıklamasında bulundu. Alex de Souza da Lefter'le olan fotoğrafını paylaşıp "EFSANE lefter dede seni cok seviyorum" yazdı.