Reyes'ten mücadele vurgusu!
23 Aralık 2018, Pazar
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Reyes'ten mücadele vurgusu!

Reyes'ten mücadele vurgusu!

Sarı-lacivertlilerin Meksikalı stoperi Reyes, maçından başlayarak sezonun ikinci devresinde ’nin gerçek gücünü göstermek için çalıştıklarını söyledi.

26 yaşındaki futbolcu, "Yeni bir başlangıç yaptık. Bunu fırsata çevirmeliyiz. Takımı hak ettiği yere getirmek için mücadelemiz sürecek" diye konuştu.

KADRO DIŞILARA TEKLİF BEKLENİYOR

Ara dönemde yapılacak takviyeler üzerinde çalışılırken, kadro dışı bırakılan isimlerin durumu da belirsizliğini koruyor. Yönetimin gözden çıkarılan oyuncular için menajerlerden teklif getirmelerini bekliyor.

  1. 23.12.2018
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