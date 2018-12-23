26 yaşındaki futbolcu, "Yeni bir başlangıç yaptık. Bunu fırsata çevirmeliyiz. Takımı hak ettiği yere getirmek için mücadelemiz sürecek" diye konuştu.



KADRO DIŞILARA TEKLİF BEKLENİYOR



Ara dönemde yapılacak takviyeler üzerinde çalışılırken, kadro dışı bırakılan isimlerin durumu da belirsizliğini koruyor. Yönetimin gözden çıkarılan oyuncular için menajerlerden teklif getirmelerini bekliyor.