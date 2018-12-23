Reyes'ten mücadele vurgusu!
Sarı-lacivertlilerin Meksikalı stoperi Reyes, Antalyaspor maçından başlayarak sezonun ikinci devresinde Fenerbahçe’nin gerçek gücünü göstermek için çalıştıklarını söyledi.
26 yaşındaki futbolcu, "Yeni bir başlangıç yaptık. Bunu fırsata çevirmeliyiz. Takımı hak ettiği yere getirmek için mücadelemiz sürecek" diye konuştu.
KADRO DIŞILARA TEKLİF BEKLENİYOR
Ara dönemde yapılacak takviyeler üzerinde çalışılırken, kadro dışı bırakılan isimlerin durumu da belirsizliğini koruyor. Yönetimin gözden çıkarılan oyuncular için menajerlerden teklif getirmelerini bekliyor.
- 23.12.2018
-
Trabzonspor'da 11 Trabzonlu oyuncu
Toplam 1
Yorum
İSMAİL 1461 DE 9 VE 11 NUMARALAR ÇOK İYİ..
-
Galatasaray yeni Denayer arayışında
Toplam 1
Yorum
Aslan Önce Maicon ve AhmetCaliki yollayin yerine 1 saglam stoper alin yeter
-
Murat Kapanlı sordu Levent Tüzemen cevapladı
Toplam 1
Yorum
Aslan Seleznov ve V.Muric alabilirsek basarili olabiliriz.Gerceki oalim
Reyes'ten mücadele vurgusu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.