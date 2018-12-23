Ramil Guliyev Fenerbahçeli futbolcuları ziyaret etti
23 Aralık 2018, Pazar
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Fenerbahçeli futbolcuları ziyaret etti

Ramil Guliyev Fenerbahçeli futbolcuları ziyaret etti

Dünya ve Avrupa şampiyonu atlet , Fenerbahçeli futbolcuları ziyaret etti.

Dünya ve Avrupa şampiyonu atlet , Antalya'da Fenerbahçe'nin kaldığı oteli ziyaret etti. Yönetim kurulu üyeleri Danabaş, İlker Dinçay ve Selahattin Baki ile idari menajer ve futbolcularla bir araya gelen Ramil Guliyev, karşılaşması öncesi futbolculara başarılar diledi.

  1. 23.12.2018 21:48
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