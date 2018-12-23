Ramil Guliyev Fenerbahçeli futbolcuları ziyaret etti

Dünya ve Avrupa şampiyonu atlet Ramil Guliyev, Antalya'da Fenerbahçe'nin kaldığı oteli ziyaret etti. Yönetim kurulu üyeleri Mustafa Kemal Danabaş, İlker Dinçay ve Selahattin Baki ile idari menajer Volkan Ballı ve futbolcularla bir araya gelen Ramil Guliyev, Antalyaspor karşılaşması öncesi futbolculara başarılar diledi.