Ramil Guliyev Fenerbahçeli futbolcuları ziyaret etti
Dünya ve Avrupa şampiyonu atlet Ramil Guliyev, Fenerbahçeli futbolcuları ziyaret etti.
Dünya ve Avrupa şampiyonu atlet Ramil Guliyev, Antalya'da Fenerbahçe'nin kaldığı oteli ziyaret etti. Yönetim kurulu üyeleri Mustafa Kemal Danabaş, İlker Dinçay ve Selahattin Baki ile idari menajer Volkan Ballı ve futbolcularla bir araya gelen Ramil Guliyev, Antalyaspor karşılaşması öncesi futbolculara başarılar diledi.
- 23.12.2018 21:48
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Trabzonspor'da 11 Trabzonlu oyuncu
Toplam 1
Yorum
İSMAİL 1461 DE 9 VE 11 NUMARALAR ÇOK İYİ..
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Galatasaray yeni Denayer arayışında
Toplam 1
Yorum
Aslan Önce Maicon ve AhmetCaliki yollayin yerine 1 saglam stoper alin yeter
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Murat Kapanlı sordu Levent Tüzemen cevapladı
Toplam 1
Yorum
Aslan Seleznov ve V.Muric alabilirsek basarili olabiliriz.Gerceki oalim
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