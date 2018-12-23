Tecrübeli hocanın 20 maçta 30 gol yiyen Harun'a "Bu istatistikler seni köreltmesin. Sadece oynayacağımız maçlara odaklan. Pozisyon verilir, gol yenir ama moral olarak üst seviyede olmak en önemli şeydir. Kendini hiçbir zaman bırakma" sözleriyle destek verdiği kaydedildi.



MAHSUN KISKAÇTA



Yönetimin sezon başında gençlik aşısı kapsamında kadrosuna kattığı Mahsun Çapkın kendisinden söz ettirmeye başladı. Genç futbolcunun idmandaki performansının teknik direktör Ersun Yanal'ın da dikkatini çektiği bildirilirken, alt yapı maçlarında yabancı manejerler tarafından gözlenmeye başlandığı iddia edildi. 19 yaşındaki orta sahanın ilerleyen dönemlerde A takım ile birlikte müsabakalara çıkması bekleniyor.



SOLDADO GOL SÖZÜ VERDİ



Antalya ile yarın oynanacak karşılaşmaya ilk 11'de başlaması beklenen Soldado, kendinden oldukça emin. İspanyol forvet, Giresun maçında bu sezonki ilk golünü kaydetmişti. Tecrübeli futbolcunun Yanal'a "Sizi mahcup etmeyeceğim. Siz bana güvendikçe benim de moralim yükseliyor ve bekleneni yapacağım" diyerek Antalyaspor maçında gol sözü verdiği ifade edildi.



FENERBAHÇE: 1 ANTALYASPOR: 1



Fenerbahçe 17 ve 19 Yaş Altı Futbol Takımları, Spor Toto Gelişim Elit Liglerinin 17. hafta mücadelelerinde Antalyaspor'la karşılaştı. U17 Takımı, rakibini 49. dakikada Ömer Faruk Beyaz'ın kaydettiği golle 1-0 mağlup etti. U19 takımı ise Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde konuk ettiği kırmızıbeyazlılara 3-1 yenildi.



PHILLIP COCU DİNLENECEK



Takımın eski hocası Phillip Cocu'nun geleceği merak ediliyordu. Son günlerde Belçika basınında çıkan haberlere göre Anderlecht'in Cocu ile ilgilendiği iddia edilmişti. Cocu'nun menajeri Rob Jansen, Hollandalı teknik adamın şu anda dinlenme aşamasında olduğunu söyleyip "Fenerbahçe'deki görevinden henüz yeni ayrıldı. Anderlecht kendisi için bir seçenek değil" diye konuştu.