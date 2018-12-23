Ersun Yanal'dan Antalyaspor maçı öncesi uyarı!
Yanal, Antalyapor sınavı için uyarılarda bulundu, “İkinci yarıya moralli girmek için bu kazanmak çok önemli” dedi.
TEKNİK direktör Ersun Yanal, antrenman öncesinde talebelerine Antalyaspor karşılaşmasıyla ilgili uyarılarda bulundu. Zoru bir rakibe karşı dikkatli olmaları gerektiğinin altını çizen tecrübeli çalıştırıcı, Akdeniz ekibinin frikiklerden şut çekme, ara toplardan pozisyon bulma, bireysel yeteneklerden pozisyon yaratma konusunda iyi olduğunu söyleyip "Herkes bölgesini ve adamını kontrol edecek. Antalyaspor geriye düştüğünde maçı çeviren öne geçtiğinde geriye düşmeyen bir takım. İlk golü biz bulsak bile kesinlikle son düdük çalmadan mücadeleden kopmak yok" ifadesini kullandı. Devre arasına moralli girmenin ikinci yarıya iyi başlamak için önemli olduğunu da sözlerine ekleyen Yanal, "Ligi kaçıncı bitiririz bunu şansımız ve mücadelemiz gösterecek. F.Bahçe olarak amacımız ikinci yarının puan lideri olmak" dedi.
ZEMİNDE SIKINTI YOK
Antalya Basın Sözcüsü Murat Süğlün, maçın oynanacağı zeminle ilgili açıklama yaptı. Süğlün "Sorunlar maç trafiği sıkıştıkça artıyor. Ancak stadımızda 10 gündür maç oynanmıyor ve titiz bir bakım çalışması yaptık. Daha az sorunlu bir zeminde oynayacağımızı söyleyebilirim" dedi.
HERKES PÜRNEŞE
Kanarya'nın dünkü idmanında Samandıra'dan uzun süre sonra kahkaha sesleri yükseldi. Çalışmalar sırasında oldukça keyifli olan sarı-lacivertli futbolcuların neşesi teknik heyetin de yüzünü güldürdü. Hoca değişikliği ve Giresun zaferi sonrası takımın olumlu enerjisi objektiflere yansıdı.
KANARYA PAS ÇALIŞTI
Fenerbahçe, Antalya deplasmanıhazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, dar alanda gerçekleştirilen pas organizasyonlarıyla sürdü. Antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı. Sarı-lacivertliler hazırlıklarına bugünkü çalışmayla devam edecek.
- 23.12.2018
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Aslan Önce Maicon ve AhmetCaliki yollayin yerine 1 saglam stoper alin yeter
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Aslan Seleznov ve V.Muric alabilirsek basarili olabiliriz.Gerceki oalim
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