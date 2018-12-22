Volkan Ballı: "Kupa bizim için önemli bir hedef" – Fotomaç – 22 Aralık 2018
22 Aralık 2018, Cumartesi
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: "Kupa bizim için önemli bir hedef"

Volkan Ballı: "Kupa bizim için önemli bir hedef"

, Kupası son 16 turunda Ümraniyespor ile eşleşti.

, Kupası son 16 turunda Ümraniyespor ile eşleşti. Kurayı değerlendiren takımın idari menajeri , "'nı kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Kupa bizim için önemli bir hedef" diye konuştu. "Fenerbahçe'nin geleceği için tüm birimler gece gündüz çalışıyor. Bizim yapmamız gereken, bu büyük taraftarın layık olduğu neticeleri alabilmek için çalışmak. Taraftarımız kötü günlerde de yanımızda oldu" ifadelerini kullanan Ballı, transfer çalışmaları için de şunları söyledi: "Başkanımız açıklamalar yaptı. Takıma takviyeler olacaktır. O takviyelerle, ikinci yarının başlamasıyla birlikte çok çalışacağız."

  1. 22.12.2018
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