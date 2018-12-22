Volkan Ballı: "Kupa bizim için önemli bir hedef"

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Ümraniyespor ile eşleşti. Kurayı değerlendiren takımın idari menajeri Volkan Ballı, "Türkiye Kupası'nı kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Kupa bizim için önemli bir hedef" diye konuştu. "Fenerbahçe'nin geleceği için tüm birimler gece gündüz çalışıyor. Bizim yapmamız gereken, bu büyük taraftarın layık olduğu neticeleri alabilmek için çalışmak. Taraftarımız kötü günlerde de yanımızda oldu" ifadelerini kullanan Ballı, transfer çalışmaları için de şunları söyledi: "Başkanımız açıklamalar yaptı. Takıma takviyeler olacaktır. O takviyelerle, ikinci yarının başlamasıyla birlikte çok çalışacağız."