Taraftara teşekkür – Fotomaç – 22 Aralık 2018
22 Aralık 2018, Cumartesi
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Taraftara teşekkür

Taraftara teşekkür

, Giresun ile oynanan karşılaşmadaki destek için teşekkür etti.

, Giresun ile oynanan karşılaşmadaki destek için teşekkür etti. Siteden yapılan açıklamada "Fenerbahçe'mize olan eşsiz bağlılığını gösteren, 'dan, Giresun'dan ve çevre illerden gelerek yağmur altında ilk dakikadan son saniyeye dek bir an olsun susmadan takımımızı destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ederiz" denildi.

  1. 22.12.2018
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