Taraftara teşekkür
Fenerbahçe, Giresun ile oynanan karşılaşmadaki destek için taraftarlarına teşekkür etti.
Fenerbahçe, Giresun ile oynanan karşılaşmadaki destek için taraftarlarına teşekkür etti. Siteden yapılan açıklamada "Fenerbahçe'mize olan eşsiz bağlılığını gösteren, İstanbul'dan, Giresun'dan ve çevre illerden gelerek yağmur altında ilk dakikadan son saniyeye dek bir an olsun susmadan takımımızı destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ederiz" denildi.
- 22.12.2018
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